Není pant jako pant. Oppo vyzývá svými skládačkami Samsung, pro vývoj celého segmentu je to jen dobře

Na YouTube kanálu MrMobile se objevilo zajímavé video shrnující minulost a současnosti smartphonů skládací konstrukce. Hlavní roli v něm hrají skládačky od značky Oppo, které sice v Česku neseženete, ale kvůli vlastnímu vyvinutému pantu může tato firma ovlivnit i světového giganta, jihokorejský Samsung.

Ten u svých skládaček již od první generace využívá pant ve tvaru písmene U, který pojme displej s poměrem zakřivení 1,5 mm. Oppo používá tzv. „kapkovitý“ pant, u něhož má displej „více místa“ (poloměr zakřivení je zhruba 2,4 mm). A to se samozřejmě podepisuje i v překladu displeje. Samsung je věrný své technologii i proto, že jako jeden z mála výrobců velmi dobře zvládá práci v polorozevřeném stavu.



Když má displej „více místa“, není překlad tak výrazný. Srovnání pantu od Samsungu (vlevo) a od Oppa (vpravo). Zdroj: MrMobile

A to jde na vrub i použitému pantu, který se pyšní odolností IPX8. Oppo véčkový pant rámcově dohnalo až u aktuálního Oppo Find N2 Flip, u odolnosti pantu výrobce uvádí IPx4. Na Samsung tedy stále ztrácí, i přesto je ale lepší mít alespoň částečnou odolnost vůči vodě, než žádnou. A to platí třeba o skládacích zařízeních značek Xiaomi, Huawei nebo Honor.

Katalog se skládacími panty

Podle videa už v Asii existuje celá řada firem, které se specializují na dodávku pantů pro skládací zařízení. Oppo si však svůj pant vyvinulo samo, a zajímavý je i meziroční progres. Nová generace pantu obsahuje méně součástek a pant je daleko menší, což umožňuje snížit hmotnost zařízení, popř. do ušetřeného prostoru vložit o něco větší baterii. Právě to by měl být aktuální trend skládaček, tedy jejich neustálé zmenšování, resp. zefektivnění vnitřního uspořádání komponent, aby se dovnitř vešla větší baterie.



Poslední generace pantu od Samsungu (vlevo, zavřený stav) a poslední generace pantu od Oppa v rozevřeném stavu. Zdroj: MrMobile

Druhým hlavním trendem je „vymazání“ výrazného překladu v displeji. Samsung sice pomohl vyšlapat cestu skládačkám konkurenčních značek (pro spoustu z nich dokonce vyrábí a dodává displejové panely), ovšem je na čase, aby jihokorejci přešli na novou generaci pantu. Ten je přitom v oběhu už třetím rokem, protože podpora Flex Modu, tedy práce v polorozevřeném stavu, se poprvé objevila v roce 2020 u Galaxy Z Flip.

Tři roky technologicky stejný pant

Jenže, za tři roky už se výrazný překlad v displeji hodně okoukal. Sice si jej při běžném používání až tak nevšímáte, proti světlu a prstem pohmatem je však velmi výrazný. Nehledě na to, že telefony od Samsungu mají v zavřeném stavu mezi oběma díly dosti velkou mezeru, kterou se mohou dovnitř dostat třeba nečistoty nebo prach. Ze všech koutů zaznívá, že by měl Samsung v letošním roce u hybridu Galaxy Z Fold 5 a véčka Z Flip 5 konečně přejít na „kapkovitý“ pant. Jenže, zachová Samsung u nové generace pantu zvýšenou odolnost IPX8?

Když to zvládlo Huawei u Mate X3, tak to jihokorejci určitě dokáží také. Čínská novinka je díky pantu velmi tenká a současně lehčí, než Z Fold 4. Samsung tak zůstává mezi ostatními výrobci osamocen. Oppo, Honor, Motorola i Xiaomi už „kapkovitý pant“ úspěšně nasadili v praxi. Samsung tedy bude muset u svých letošních skládaček technologicky pokročit, nebo mu ujede vlak.

Zní to možná trochu nečekaně, ale jsou to právě panty a jejich konstrukce, nikoliv displeje, které celý segment skládacích zařízení posouvají kupředu. Každý z výrobců na to jde sice trochu jinak, ale díky velké konkurenci se značky snaží prorazit se svými řešeními místo toho, aby panty nakoupili od výrobců třetích stran. A to znamená neustálý vývoj a snaha o jejich zjednodušení či zefektivnění výroby

Představení véčka Oppo Find N2 Flip:

Honor u Magic Vs dokonce uvádí životnost pantu na 400 tisíc přeložení, což je dvojnásobek běžně udávaných 200 tisíc přeložení. I na tom je vidět postupný posun kupředu. A je na čase, aby se na obdobnou metu dostali všichni výrobci na trhu. Zlepšování odolnosti je pro tento rapidně se vyvíjející segment velmi důležité, protože spousta potenciálních uživatelů skládaček se v tuto chvíli nemůže přenést přes vysokou pořizovací cenu a přes očekávanou „neodolnost“. Obojí by se však mělo v nadcházejících letech výrazně zlepšit.