Není to chyba. Google zavádí povinné odemknutí telefonu při bezkontaktním placení i při platbách do 500 Kč

Každá země na světě má nastavené limity pro tzv. malé platby, pro které nemusíte u terminálu zadávat PIN, resp. není nutné při placení smartphonem ověřovat svou totožnost zámkem telefonu. V Česku je tento limit stanoven na 500 Kč. Když platíte pod tuto částku, „pípnete“ a máte hotovo, byť některé banky mohou vyžadovat ověření po určitém počtu takto „neověřených“ transakcí malého rozsahu. Google Pay však uživatelům Androidu tento komfort už nechce dopřát, ověřovat se musíte i při platbě korunových položek. Ne, chyba to není...



Až do teď nebylo nutné při placení Androidem do pětistovky odmykat telefon. Stačilo jej jen „rozsvítit“, a bylo hotovo. Nově však musíte telefon odemykat i při platbě malých částek. A to se některým terminálům „nemusí líbit“

Google v rámci bezpečnosti v tichosti na webu své podpory uvádí, že už „brzy“ telefonem s Androidem nezaplatíte, pokud při platbě neověříte, že jste to skutečně vy. A to zřejmě kvůli vyšší bezpečnosti plateb, jenže na úkor našeho komfortu. Je to něco jako byste při každém nákupu bezkontaktní platební kartou do pětistovky museli neustále zadávat PIN. A podle zpráv z Redditu se v Evropě tato změna odehrála o uplynulém víkendu, což můžeme potvrdit i my v Česku.

Zatímco až doteď stačilo k placení menších částek jen rozsvícený displej telefonu (třeba zamknutého), nově už to možné nebude. Neoficiálně se hovoří o limitu pěti minut. Pokud při placení máte telefon odemknutý kratší dobu, nemusíte se při samotném placení znovu ověřovat. Pokud však uplynul delší časový úsek, bez opětovného ověření (např. čtečkou otisků prstů) váš telefon prostě nezaplatí. A to i tehdy, pokud máte úspěšně odemknuto nebo jste dokonce přímo v aplikaci Peněženka Google.

Při platbě do 500 Kč nestačí rozsvícený displej

Problém je však i ten, že si spousta terminálů s autorizací při transakci (a ne před) nedokáže poradit. V mém případě telefon hlásil varování o tom, že je „nutné ověřit, že jste to vy“, následně byl v terminál v jakémsi polochybovém stavu, kdy hlásil „Chyba transakce“, ale po opětovném přiložení telefonu už platbu akceptoval.

Jenže, terminálů je celá spousta, a některé si s odemykáním až při placení nemusí poradit. Vypíší chybu a obsluha budete muset platbu stornovat a zadat znovu. A to celou transakci placení (dříve dvě vteřiny a bylo hotovo) neúměrně protahuje. Nehledě na to, že pokud optická čtečka vašeho telefonu s Androidem nepatří mezi ty nejrychlejší a nejpřesnější, může se z placení Androidem stát doslova horor.

Ano, Google placení smartphonem více zabezpečuje, jenže na úkor našeho pohodlí. Zdali je to změna k lepšímu nebo horšímu, necháme na vašem posouzení. Univerzální radou je odemknutí telefonu před každou (i sebemenší) transakcí, které eliminuje veškeré problémy, které by při placení menších částek mohly nastat.

Zdroj: Reddit [1], Reddit [2]