Není to telefon, je to „zařízení na všechno“. Rabbit R1 s AI jde proti proti Androidu a iOS

Má displej, otočný foťák, mikrofony, reproduktor, boční tlačítko, USB-C konektoru, ale i trochu netradiční tvar. Není to smartphone, ale rozhodně je to mobilní zařízení. Prý umí všechno, ale nahradit smartphone nechce, tedy alespoň prozatím. Řeč je o Rabbit R1, o produktu, který nelze tak jednoduše zaškatulkovat. Samotný výrobce jej označuje jako „doprovodné zařízení“.



Rabbit R1 se snaží být vším, jen na klasickým smartphonem. Zařízení navržená pro využití hlasové inteligence však má i dotykový displej, 360° fotoaparát, otočný válec a akční tlačítko. Pohání jej systém Rabbit OS se stoprocentním přispěním umělé inteligence

Rabbit R1 vypadá jako pěkně stará herní konzole, nebo dokonce jako zmodernizovaná podoba přenosné televize do dlaně z 90. let. Jedná se o zařízení čtvercového půdorysu, které zhruba o polovinu menší, než iPhone. Do výbavy dostalo 2,88" dotykový displej, otočný fotoaparát a otočný klikací válec, který slouží k procházení několika málo karet s kategoriemi a boční tlačítko ke komunikaci s hlasovým asistentem.

Ještě, než vám prozradíme „co je to“, podívejme se ještě na další hardwarové specifikace. Rabbit R1 pohání 2,3GHz procesor od Mediateku, 4GB operační paměť a 128GB úložiště. Přesnou kapacitu baterie neznáme. Víme jen to, že výdrž baterie je „celodenní“, ovšem tím veškerá analogie s iPhonem končí. Tím stěžejním je totiž software.

Jako jedna velká superaplikace

Rabbit R1 se vymezuje proti tradičnímu pojetí smartphonů, v němž hrají hlavní roli aplikace běžící v operačním systému. Ty mají spoustu tlačítek, karet, stránek nebo jsou navrženy k tomu, že jimi listujete „do nekonečna“. V oranžové krabičce běží operační systém Rabbit OS, pod nímž pracuje umělá inteligence. Šéf firmy popisuje systém jako LAM (Large Action Model), který dokáže ovládat libovolné uživatelské rozhraní podobně jako člověk. Pomáhá si velkým jazykovým modelem (LLM), který vaše vyřčené příkazy promění ve skutečné akce. Ale nejedná se o všudypřítomný ChatGPT. A pokud chcete, můžete přímo pomocí zařízení umělou inteligenci naučit něco nového.

Rabbit R1 počítá s tím, že se se napojí přímo na jednotlivé aplikace (pomocí rozhraní The Rabbit Hole), které obslouží umělá inteligence. Jako příklad můžeme uvést třeba hudbu ze Spotify, objednání jídla nebo dopravy z místa A na místo B. Umělá inteligence také dokáže naplánovat několikadenní výlet ve městě, zajistit ubytování, vymyslet program a zjistit, jaké vstupenky na zajímavá místa jsou ještě k dispozici. Rabbit R1 má mít až 10× rychlejší odezvu, než ostatní hlasové AI projekty, jeho reakční doba je pod 500 ms. S okolím komunikuje přes Wi-Fi a Bluetooth, má však i slot pro nanoSIM, která se připojí ke globálním LTE sítím.

Představení Rabbit R1:

Výrobce však bude muset přesvědčit další vývojáře o tom, že právě Rabbit R1 je tou pravou odpovědí na současné smartphony. Navíc zatím není jasné, jakým směrem se chce zařízení ubírat. Nechce nahradit smartphone, ale má nanoSIM. Je výhradně hlasovým asistentem, ale má i displej. Zařízení se už nabízí v předprodeji za 199 dolarů (5 400 Kč včetně daně), a v USA se k prvním majitelům podívá v březnu. Zahraniční předobjednávky budou odbaveny později v průběhu letošního roku.

Zdroj: Rabbit, Rabbit [2]