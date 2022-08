Neodkládejte aktualizaci iPhonů. Update na iOS 15.6.1 opravuje dvě kritické zranitelnosti systému

Málokdy od mobilních výrobců slýcháme, aby „okamžitě aktualizovali“ svá zařízení. Jenže právě to se aktuálně děje u Applu, který k updatu nabádá všechny uživatele iPhonů a iPadů po celém světě. V rámci aktualizace na iOS 15.6.1 totiž dochází k opravám dvou „zero-day“ zranitelností, což jsou kritické chyby systému, o kterých neměl Apple až donedávna sebemenší tušení. A podle Applu existuje možnost, že právě tyto zranitelnosti mohly být v minulosti zneužity hackery.

Aktualizace iOS 15.6.1 (resp. iPadOS 15.6.1) opravuje dvě bezpečnostní chyby. První z nich nese označení CVE-2022-32894. Pokud by byl zneužit, mohlo by dojít ke spuštění libovolného kódu s právy kernelu, tedy správce systému. Druhá chyba CVE-2022-32893 pak ovlivňuje engine WebKit, v němž mohlo opět docházet ke spouštění libovolného kódu. Aktualizační balíček má necelých 300 MB.

Aktualizace se vám nabídne automaticky, příp. ji můžete ručně vyhledat přes Nastavení - Obecné - Aktualizace softwaru. Update je v současné době k dispozici u iPhonu 6S a novějších, dále pak u všech iPadů Pro, u iPadu 5. generace a novějších modelech, dále na iPadu Mini 4 a novějších či na iPadu Touch 7. generace.

Co se týká iOS 15, tato verze systému byla celkem aktualizovaná již třináctkrát (!). V devíti případech se jednalo o chybu, v rámci které bylo možné na zařízení spustit libovolný kód ze strany potenciálního útočníka. Tento nemalý počet aktualizací znamená, že spoustu uživatelů už prostě nebaví telefon aktualizovat a restartovat, a to často i několikrát do měsíce.

Možná i proto Apple v iOS 16 chystá funkci RSR (Rapid Security Response), která mu umožní na všechna zařízení najednou, v případě akutní potřeby, odeslat kritický bezpečnostní update, k jehož instalaci nebude třeba restart telefonu. Pokud se však bude jednat o opravu Kernelu, restartování telefonu se uživatelé stejně nevyhnou. Pokud vám tedy na iPhonu či iPadu přistála aktualizace, doporučíme vaše zařízení aktualizovat co nejdříve to bude možné.

