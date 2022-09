Neomezená data od O2 za 599 Kč měsíčně. Ale jen pro mladé a s aktivací nejpozději do konce října

Se začátkem školního roku připravilo O2 speciální nabídku pro studenty a zákazníky do 26 let. Tarif O2 You Neo s neomezenými daty, který běžně stojí 749 Kč, zlevnil na 599 Kč měsíčně. Časově omezená akce platí pro aktivace uskutečněné do konce října, zákazník následně může tarif za stejných podmínek používat na dobu neurčitou.

„Start nového školního roku může být pro mladé náročný, chceme jim ho proto co nejvíce zpříjemnit. Rozhodli jsme se o 150 Kč snížit cenu u oblíbeného tarifu You Neo, který tak bude k dostání za 599 korun měsíčně," popisuje Silvia Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2. Novinkou je balíček, ve kterém je za cenu 749 Kč měsíčně společně s neomezeným tarifem You Neo i notebook Acer Aspire 3.

Tarif O2 You Neo obsahuje neomezený počet volných minut do všech sítí, neomezené SMS do všech sítí a neomezený objem mobilních dat. Jediným omezením tarifu je limitovaná rychlost přenosů dat, která je „přiškrcena“ na 10 Mbit/s. Cena odeslané MMS (multimediální zprávy) činí 5,60 Kč, objem dat přenesených v zemích EU (v rámci roamingové zóny 1) činí 35 GB.