Neomezené minuty i SMS a aspoň hrstka dat. Vodafone má limitovanou tarifní nabídku za 297 Kč

Vodafone nenápadně zařadil do nabídky tarifů nový zvýhodněný paušál. Za 297 Kč měsíčně nabídne neomezené minuty do všech sítí, stejně tak i neomezené SMS a k tomu 1,5 GB dat. Jde tak zřejmě o odpověď na nedávno uvedený tarif konkurenčního T-Mobilu, který má velmi podobné parametry i cenu.

Nabídka Vodafonu má jen dva menší háčky. První – že se tarif dá aktivovat pouze na webu – asi tolik vadit nebude, druhé omezení je dané skupinou zákazníků. Vodafone tento tarif koncipuje jako „akviziční“, tudíž slouží k získání nových zákazníků – ať už úplně nových, nebo přechodem od konkurence se stávajícím číslem, nebo z řad vlastních zákazníků–předplacenkářů, kteří jsou v hierarchii operátorů vnímáni jako ti „méně bonitní“.

Je třeba jednat rychle

Přímá cesta pro stávající tarifní zákazníky k tomuto paušálu nevede, ale v případě zájmu to není neřešitelné. Stačí si se svým číslem „odskočit“ na chvíli ke konkurenci a po čase se s přenesením zase vrátit zpátky. Je potřeba to ale stihnout vcelku rychle, protože akviziční tarif Vodafonu je v nabídce zatím do 28. února a není jasné, zda jej operátor bude nabízet i poté.

1,5 GB v tarifu samozřejmě není žádná hitparáda, ale primárně je tento paušál směřován na „heavy callery“, tedy lidi, kteří provolají mnoho minut na hlasových hovorech. To stejné může platit i pro posílání SMS, které u mnoha „nedatujících“ uživatelů stále úspěšně nahrazují funkci internetových messengerů. Uvedený tarif s nepříliš inovativním názvem „Neomezené volání a SMS do všech sítí a 1,5 GB za 297 Kč“ můžete aktivovat bez závazku do konce února.

