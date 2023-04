Nepotřebujeme je, ale výrobci je tlačí. Sedm nejpřeceňovanějších funkcí mobilů

Jedním příkladem za všechny může být třeba 14 denní používání Galaxy S23 Ultra , u něhož jsem až při psaní článku zjistil, že mám po celou dobu nastavené rozlišení Full HD+. A na kvalitu zobrazování si rozhodně nemohu stěžovat . Ví to samozřejmě i výrobci, a tak u QHD+ displejů nabízí možnost režimu s nižším rozlišením, což má nezanedbatelný vliv na výdrž telefonu na jedno nabití. Velký displej s vysokým rozlišením a jasem na maximum, to je pro baterii opravdu velká zátěž .

Mobilní výrobci nám často vnucují funkce, které vlastně ani nepotřebujeme . Proč platit za něco, co vlastně u smartphonu nechce nebo vlastně vůbec nevyužijete? Inovovat už současně velmi dobře vybavené smartphony je „trochu“ problém. Výrobci se často uchylují ke zhoršování specifikací, aby je mohli další rok zase „vylepšit“, resp. vrátit na úroveň dvě generace starého modelu . A nebo u těch nejdražších modelů nabízejí funkce, které jsou jaksi „navíc“. Jen fajn je mít, ale že bychom je vyloženě potřebovali, to se o nich rozhodně říci nedá.

Zhruba do roku byla 120Hz obnovovací frekvence omezena jen na nejvybavenější telefony, postupně se rozšířila i do střední třídy . Jenže spousta uživatelů nedokáže rozlišit rozdíl mezi 90 a 120Hz obnovovací frekvencí. Herní mobily se navíc ještě pyšní 144Hz obnovovací frekvencí, která je však v mnoha případech zbytečná. Čím rychlejší obnovovací frekvence, tím větší zátěž na baterii . Jenže, i když si nastavíte 120 Hz, nemusí to být výhra. Existují totiž mobilní hry, které tuto frekvenci nepodporují, a zobrazují jen v 60 Hz.

Bezdrátové nabíjení energeticky není zrovna dvakrát efektivní . V celém řešení je třeba počítat se ztrátami, a svou roli v tom hraje i nabíjecí čas. I když používám telefon s bezdrátovým nabíjením, často potřebuji nabít co nejvíce procent baterie za co nejméně času , a v tom (u většiny zařízení) exceluje právě dobíjení přes kabel. Marně si vzpomínám, kdy jsem u svých či testovaných telefonů použil bezdrátové dobíjení z nuly na sto. Za poslední dva roky možná ani jednou, a to mi rukou prošly desítky telefonů .

Ultrarychlé dobíjení přes kabel

Když chcete dobít telefon, mělo by to být rychle, ale nic se nesmí přehánět. V posledních letech je na trhu vidět závod o to, kdo do mobilů dostane co nejrychlejší nabíjení. V době psaní článku je rekordem 300W dobíjení, které z nuly na sto dobije 4 200 mAh za 5 minut. I přesto, že bereme jako nepsaný standard spíše 5 000mAh akumulátor, je to skvělý výsledek. Samotné nabíjení navíc na maximu neběží celou dobu, ale jen zlomek času, jinak je dobíjení pomalejší, ale stále velmi rychlé. Jenže, je to funkce, kterou potřebujeme?

Nabíjení telefonu hodinu a půl, to už se moc nenosí. Osobně bych si však vystačil s dobíjením, který by trvalo okolo půl hodiny. V průběhu obědové pauzy telefon dobijete více než dostatečně, ale zase nejdete do žádných extrémů. Plné dobití baterie za pět, sedm či dvanáct minut je sice fajn, ale musí mít dopad na životnost baterie. A když už jsme u toho, už vlastně ani nezáleží na tom, zdali je to pět, sedm nebo dvanáct minut...



Kdy se honba za ultrarychlým nabíjením zastaví? Asi až tehdy, až dojde k nějaké nehodě... 300W dobíjení ve smartphonu je absolutní zbytečnost, mnozí si vystačí s 50 Watty

Výrobci mají implementované ochranné mechanismy a různá přídavná řešení a technologie, fyziku však neošálí. Větší proudy či napětí z dlouhodobého hlediska baterii samozřejmě v určité míře škodí. Je jen otázkou času, než budou dopady vidět i na výdrži na jedno nabití či na „zdravotním stavu“ baterie.