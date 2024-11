Nepoužívejte tuto powerbanku od Belkinu, hrozí samovznícení. Výrobce vám vrátí peníze

I mistr tesař se někdy utne. Belkin sice platí za spolehlivého výrobce značkového příslušenství, ale ani tato americká značka v tchajwanském vlastnictví se nevyhne přešlapům. Aktuálně problematický je její produkt pod označením BPD005. Jedná se o bezdrátovou nabíječku pro hodinky Apple Watch kombinovanou s powerbankou pro iPhony a další smartphony. Na českém trhu se tato powerbanka prodává jako Belkin BoostCharge Pro + Powerbanka 10K.



Vypadá jako klasická powerbanka, ale její specialitou je současné bezdrátové dobíjení Apple Watch. Tuto powerbanku byste měli preventivně přestat používat

Výrobce už powerbanku plošně stahuje z prodeje. Objevilo se u ní totiž riziko přehřátí a následného samovznícení. „Z důvodu výrobní vady se za určitých okolností může lithiová baterie přenosné bezdrátové nabíječky přehřát, což by mohlo pro spotřebitele představovat nebezpečí požáru. Nebyla hlášena žádná zranění a tato svolávací akce se netýká žádných jiných bezdrátových nabíječek Belkin ani jiných produktů Belkin,“ uvádí výrobce na stránkách podpory.

Belkin se rozhodl pro preventivní stažení všech kusů bezdrátové nabíječky kombinované s powerbankou z distribuce. V těchto dnech už se objevuje pouze na několika málo českých e-shopech, které ji postupně vyřazují z katalogu. Pořizovací cena hybridní powerbanky byla okolo dvou tisíc korun. Výrobce nabízí všem zákazníkům vrácení peněz v plné výši.

Důležité z bezpečnostního hlediska je okamžité zastavení používání rizikové powerbanky. „Zařízení BPD005 odpojte od jakéhokoli napájení nebo jiných produktů, uložte jej na bezpečné a suché místo mimo dosah čehokoli hořlavého nebo čehokoli, co by mohlo powerbanku poškodit. Nevhazujte powerbanku do žádných odpadkových nebo recyklačních košů,“ radí výrobce. Informace o tom, jak identifikovat a bezpečně zlikvidovat produkt a jak získat finanční náhradu, naleznete na stránkách společnosti Belkin.