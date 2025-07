Nerozumíte výrazům, které do zpráv na mobilu píšou vaše děti? Nestyďte se a koukněte do slovníku

Dnešní mladá generace (označovaná jako generace Z) narozená v letech 1995 – 2012 má specifickou formu vyjadřování, kterou promítá i do textové komunikace. Pokud s ní přijdete do styku náhodou nebo k ní přirozeně dospějete jako rodič, možná hned úplně nepochopíte pravidla, která zde platí. Důležité je uvědomit si, že styl vedení konverzačních vláken na WhatsAppu, Instagramu nebo Snapchatu vypadá úplně jinak, než to, na co jste dosud byli ze svého kruhu věkově blízkých přátel zvyklí.



Textová konverzace s mladými je někdy hodně složitá, mají svůj svět a také jazyk, kterému my starší nemusíme vůbec rozumět

Když si píšete s dnešními mladými, je pro ně hlavní komunikační formou sdílení obrázků nebo videí. Mladí dávají přednost multimédiím před tradičním textem. Slovo „tradiční“ bychom ale měli dát do uvozovek, protože pokud se skutečně odhodlají k psanému textu, používají velmi často zkrácené formy slov a slangové výrazy odvozené z angličtiny, které skloňují jako česká slova, čímž ještě více znesnadňují porozumění toho, co vlastně chtějí v textu vyjádřit.

Rychlost před přesností a neznámé výrazy

Mladí potřebují rychlou výměnu informací, upřednostňují krátké zprávy a rychlé komentáře. Rychlost je mnohdy důležitější než adekvátní a trefná reakce. Co ale dělat, když zprávám prostě nerozumíte? Nestyďte se a podívejte se do slovníku.

I když se dorozumíváte anglicky obstojně, znáte význam slov jako emout, skemr, šarentink, skibidi, yeet, z Wische nebo snowflake? Pokud ne a chcete dětem více porozumět (a hlavně vědět, jak v textové konverzaci správně reagovat), vyhledejte si tyto termíny ve slovnících. Pro starší generace jich existuje řada i v tištěné podobě – můžeme vás odkázat například na tento slovník, v němž zjistíte významy základních slov, která vám chodí na telefon, nebo se na složitější výrazy slovo zeptejte chatbota. Na podobnou formu konverzace jsou mladší zvyklí, a tak při psaní starším do „běžného módu“ zřejmě jen tak nepřepnou.

Význam vybraných výrazů z textové komunikace: CF – Close Friends – blízcí přátelé

– Close Friends – blízcí přátelé FR – For Real – no opravdu

– For Real – no opravdu Xd/xD – smích vyjádřený v textové podobě

– smích vyjádřený v textové podobě Yeet – když se něco zahodí bez slitování

– když se něco zahodí bez slitování Z Wische – horší varianta něčeho či někoho

– horší varianta něčeho či někoho Lit – něco zrušujícího, skvělého nebo intenzivního

– něco zrušujícího, skvělého nebo intenzivního Banger – označení čehokoliv, co se nepovedlo

– označení čehokoliv, co se nepovedlo Rizz – charisma, schopnost okouzlit

charisma, schopnost okouzlit Clout – sláva, vliv a moc na sociálních sítí

– sláva, vliv a moc na sociálních sítí Flexit – machrovat, vycathovat se (třeba značkovým oblečením)

– machrovat, vycathovat se (třeba značkovým oblečením) Sigma – osamělý vlk

– osamělý vlk Zdissit – nesouhlas vyjádřený urážlivým způsobem

– nesouhlas vyjádřený urážlivým způsobem Felit – flákat se

Ne, nemusíte reagovat ve stejném duchu – to se od nás, jakožto starší generace, asi úplně nečeká. Protistrana ale určitě ocení, že víte, o čem je vlastně řeč. A za to vám mladí určitě připočtou plusové body.