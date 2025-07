Nesmyslný boj o desetiny milimetru u skládacích telefonů. Samsung si u tloušťky přidává, čínské značky naopak ubírají

Ve světě skládacích telefonů se přiostřuje boj o to, kdo má na trhu nejtenčí skládací telefon. Na papíře je to Honor Magic V5, jenže jen kvůli odlišnému měření, které do tloušťky nezapočítává svrchní vrstvu na vnějším i vnitřním displeji. Ta je přitom nedílnou součástí displejového panelu a nesmí se odlepit.



Podle studie jihokorejské KCEA si Samsung u tloušťky trochu přidal, zatímco čínské značky si u ní zase trochu ubírají

V reálu je však nejtenčí Samsung Galaxy Z Fold7 – alespoň podle jihokorejské agentury KCEA (Korean Consumer-centered Enterprise Association). Podle ní si Samsung (který je členem KCEA) u tloušťky telefonů dokonce přidává, zatímco čínské značky si naopak u tloušťky ubírají. Bitva o „nejtenčí skládací telefon“ se tak točí okolo desetin až setin milimetru.

Podle výše zmíněné agentury má Galaxy Z Fold7 tloušťku 8,82 mm (místo avizovaných 8,9 mm), zatímco u skládacích hybridů z Číny jsou naměřené rozměry vyšší, než kolik uvádějí samotní výrobci. Největší rozdíl je u Huawei Mate X6, který má tloušťku 10,47 mm namísto deklarovaných 9,85 mm (rozdíl 0,62 mm). Podobně jsou na tom i skládací telefony od Viva nebo Xiaomi. Již dříve prosáklo do éteru, že podobné měřicí praktiky, které nezapočítávají některé vrstvy na displejích, má zřejmě i značka Oppo.

Souboj na desetiny až setiny milimetru

Rozšířil se nám zde takový nešvar, kdy výrobci při honbě za co nejtenčím skládacím telefonem upravují měření, aby to vyznělo v jejich prospěch. Přitom je to celé absolutní nesmysl. Třeba proto, že na jedné straně skládacího telefonu můžete naměřit exkluzivní tloušťku, jenže v oblasti fotoaparátů, často extrémně vystupujících, je to úplně jiná písnička. Pro uživatele je ale mnohem důležitější, zda se telefon pohodlně drží v ruce nebo zda leží na stole relativně stabilně, nebo je díky vystupujícímu fotomodulu výrazněji nakřivo nebo se dokonce nebezpečně kolébají.



Toto nejde na vrub jedné značce, protože to dělají všichni. Neměly by se „nejtenčí“ telefony hodnotit podle (největší) tloušťky přes fotomodul?

Pokud bychom skládací telefony skutečně chtěli hodnotit podle tloušťky, měli bychom je měřit v nejtlustším místě, což je přesným opakem toho, co se na trhu děje. Podobná praxe dlouhou dobu platí i u telefonů klasické konstrukce. I u nich se bude s nástupem iPhonu 17 Air brzy ve větší míře skloňovat tloušťka možná až na setiny milimetru. Ale že z telefonu bude vyčnívat pětimilimetrový fotomodul, to bude při srovnávání evidentně úplně jedno.

Nenechte se tedy zlákat marketingovými tvrzeními, minimálně do té doby, než všechny značky začnou měřit „stejným metrem“. Ostatně, zda má telefon tloušťku 8,9 nebo 9,2 milimetru – to v ruce rozhodně nepoznáte.