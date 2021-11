Netflix boří hranice zábavního průmyslu. U Androidů mimo filmů a seriálů nově nabízí i hry

Netflix po několika měsících testování u své mobilní aplikace pro Android zpřístupnil i mobilní hry. Vývojáři se odhodlali k bezprecedentnímu kroku, kterým chtějí posílit svou pozici na zábavním trhu. A pokud vám nestačí tisíce dostupných filmů a seriálů, můžete si nově zahrát pět videoher. Nebudete potřebovat žádné speciální předplatné, ale vystačíte si s tím stávajícím. Hry nebudou mít žádné reklamy a ani in-app nákupy, a najdete je na samostatné obrazovce mezi stávajícím video obsahem.

Mezi dostupné hry patři tituly:

(Pozn.red.: Pokud hry nemáte k dispozici v české mutaci Netflixu, můžete si je přímo stáhnout na Google Play přes prolinky výše)

Stačí si v Netflixu vyhledat záložky Hry (Games), odkud si můžete hry stáhnout do telefonu či tabletu s Androidem, a to bez regionálního omezení na celém světě. Hry je možné hrát v jednu chvíli u všech vašich zařízení, která jsou přihlášena k vašemu profilu. Jediné omezení je to, že se hry nebudou ukazovat u dětských profilů. V případě, že máte nastavený rodičovský zámek, bude třeba stejný PIN použít i pro zpřístupnění herního obsahu.

Netflix počítá i s horší dostupností signálu, některé hry sice budou muset být neustále online, počítá se však i čistě s offline tituly. Ovládání je čistě dotykové, alespoň v současné době Netflix vylučuje kompatibilitu s herními ovladači. Pro přihlášení ke hře je třeba Netflix účet, resp. profil, pod nějž se budou výsledky ze hry zaznamenávat. První pětice her je jen začátek, v následujících týdnech a měsících budou do aplikace Netflix postupně přibývat další exkluzivní hry.

Jedna z pěti úvodních her od Netflixu - Shooting Hoops:

Zdroj Netflix