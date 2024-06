Netflix přidá v létě do své nabídky 14 mobilních her. Když už jej platíte kvůli seriálům, hry jsou příjemný bonus

Netflix podstatně rozšíří portfolio mobilních her, které nabízí na aplikačních portálech Google Play a App Store. Celkem se jedná o 14 nových přídavků, které často navazují na některé ze seriálů, nebo k nim mají přímou vazbu. V tom případě se u her objevuje označení „Netflix Stories“, což bude v brzké době platit o „seriálových“ hrách na motivy Emily in Paris, Selling Sunset a Perfect Match. Volnější návaznost mají hry spojené se seriály The Dragon Prince a Too Hot to Handle 3.



Katalog mobilních her na Netflixu se za tři roky podstatně rozrostl. V průběhu léta se do něj dostane 14 dalších her

Pro předplatitele Netflixu bude exkluzivně dostupná i hra ze světa Pána Prstenů – Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. Dále se počítá i logickými a detektivními hříčkami či o variaci na základní karetní hry.

Herní přídavky od Netflixu:

Netflix Stories: Perfect Match (6. červen)

The Case of the Golden Idol (11. červen)

Hearts (18. červen)

Cozy Grove: Camp Spirit (25. červen)

Too Hot to Handle 3 (23. červenec)

The Dragon Prince: Xadia (30. červenec)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (léto 2024)

Don't Starve Together (brzy)

Harmonium: The Musical (brzy)

Lab Rat (brzy)

Netflix Stories: Emily in Paris (brzy)

Netflix Stories: Selling Sunset (brzy)

Rotwood (brzy)

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game (brzy)

Služba odstartovala v roce 2021, a od té doby se výrazně rozrostla. Už neobsahuje jen neznámé tituly, ale i „áčkové hry“. Ty jsou navíc bez reklam a jakýchkoliv dalších omezení, stačí jen, když se do her přihlásíte pod svým Netflix účtem. Aktuální nabídku her od Netflixu naleznete zde, popř. najdete všechny dostupné tituly přehledně v mobilní aplikaci Netflix, v záložce Hry.

Zdroj: Netflix