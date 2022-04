Netflix rozšíří nabídku mobilních her na rovných padesát. Sází na propojení se známými filmy a seriály

Netflix od loňského listopadu nabízí, mimo filmů a seriálů, i hry pro Android. Až dosud byly mobilní hry spíše na periferii, protože si aktuálně můžete díky Netlix předplatnému zahrát jen 17 her. Ovšem do konce letošního roku by jejich počet měl narůst na rovných padesát. Cíl filmového giganta je jasný - nejprve předplatitelé shlédnou film či seriál, a poté pokračují „na stejné vlně“ v mobilní hře.

Samotné hry jsou přitom poskytovány zcela zdarma. Nejen, že za ně neplatíte, ale také jejich součástí nejsou in-app nákupy. Mezi aktuální tituly, které vsází na provázanost filmovou a herní, patří:

Minecraft: Story Mode

Adventures of Sonic the Hedgehog

Sonic X

Pokémon Journeys: The Series

Pokémon Maser Journeys: The Series

PAC_MAN and the Ghostly Adventures

Skylanders Academy

Rabbids Invasion

Angry Birds

Arcane (Leagu of Legends)

The Witcher

Za poslední rok se Netflixu podařilo pod svá křídla zařadit tři herní studia, takže se brzy můžeme těšit i na herní obsah, který do světa pošle přímo Netflix samotný. Stávající přístup „nejdříve seriál, poté hra“ však brzy naruší titul, který bude vycházet z deskové hry Exploding Kittens. V květnu bude přes Netflix k dispozici hra, seriál bude na streamovací platformě k dispozici v průběhu příštího roku.

Samotné hry od Netflixu najdete přímo na App Storu (iOS) či na Google Play (Android), popř. se k nim doklikáte přes mobilní aplikaci Netflixu. Přístup do her však získáte až přihlášením ke svému Netflix účtu, jinak si je nezahrajete.

Trailer he kře Shooting Hoops od Netflixu:

Zdroj Netflix