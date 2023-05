Netradiční hodinko-sluchátka jsou v prodeji i v Česku. Huawei Watch Buds můžete mít za 12 tisíc

Když Huawei na konci února na veletrhu v Barceloně spíše nenápadně ukázal nové hybridní chytré hodinky s vloženými špuntovými sluchátky, brali jsme to spíš jako ukázku technologických možností čínské značky, než vyloženě komerční produkt. Nyní ale firma rozhodla, že netradiční produkt 2 v 1 nabídne i na českém trhu. Huawei Watch Buds se začínají prodávat za 12 tisíc korun.

Koncept hodinek s vestavěnými sluchátky nakonec není vůbec tak bláznivý, jak by se mohlo zdát. Vzhledem k tomu, že Watch Buds obsahují zabudovanou GPS také paměťové úložiště, nabízí se jejich využití ke sportování bez nutnosti mobilu, přičemž hudbu si uložíte lokálně do hodinek a můžete pouštět do sluchátek, jež jsou součástí hodinek.

K plné autonomii by bylo zapotřebí podpory eSIM a alespoň 4G konektivity, což hodinky neumí. Odbavit hovor s nimi lze, ale pouze přesměrováním ze spárovaného smartphonu přes Bluetooth. Navíc to nejde jako u některých jiných modelů přímo mluvením na hodinky, je potřeba vyndat a nasadit sluchátka – na těle hodinek totiž není mikrofon ani reproduktor.

Běžná výdrž 3 dny

Z těla hodinek se drobná špuntová sluchátka bez nožky dostanou vyklopením ciferníku po stisku speciálního mechanického tlačítka. Tím samozřejmě narůstá celková tloušťka hodinek. Sluchátka jsou přímo napárovaná s hodinkami, v tomto ohledu není třeba se o nic starat. Dobíjejí se přímo v těle hodinek, kam přiléhají pomocí magnetů a šikovné je, že je díky pravidelnému oválnému tvaru můžete k přichycení natočit libovolným bokem. O stavu nabíjení sluchátek informuje přímo speciální ciferník na hodinkách se dvěma stupnicemi nabití pro každé ze sluchátek.



Huawei Watch Buds

Hodinky jako celek jsou další variací na již dobře známé modely smartwatch od Huawei. Mají pouzdro z nerezové oceli a 22mm kožený řemínek. Sluchátka jsou odolná proti postříkání vodou podle stupně krytí IP54, hodinky by se ale namočit neměly. Kruhový AMOLED displej s průměrem 1,43 palce má přepočtené rozlišení 466 × 466 bodů.

Vedle klasického zobrazování času a notifikací podporují hodinky 80 sportovních režimů včetně běhu, chůze, cyklistiky či skákání přes švihadlo. Pomocí osmi fotoelektrických senzorů nabízejí preciznější měření srdečního tepu, okysličení krve, ale také monitoring spánkového cyklu.

Díky baterii sdílené v podstatě mezi dvě zařízení u těchto sluchátko-hodinek velmi záleží na způsobu a intenzitě používání jednotlivých složek. Obecně Huawei spočítal, že při plném nabití lze hodinky plnohodnotně používat 3 dny při běžném používání a týden v režimu úspory. To je zhruba o polovinu méně než srovnatelně velké chytré hodinky Huawei bez sluchátek uvnitř. Plné dobití baterie zabere 100 minut. Samotná sluchátka pak na jeden zátah dokážou hrát 4 hodiny (3 hodiny se zapnutým ANC).

Huawei Watch Buds jsme vyzkoušeli na únorovém veletrhu MWC: