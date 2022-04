Netušené možnosti umělé inteligence. Tato aplikace během pár sekund vytvoří špičkové umělecké dílo

Na smartphonech s Androidem a iOS si můžete stáhnout bezplatnou aplikaci, která ukazuje aktuálním možnosti umělé inteligence ve spojitosti s artworky, grafikou a obrázky. Aplikace Dream by Wombo totiž slouží ke generování abstraktních ilustrací a artworků pro svou vlastní potřebu. Vše je navíc zdarma a bez reklam, výsledky jsou přitom až k neuvěření!

Po stažení aplikace se stačí přihlásit či vytvořit nový účet, a můžete se pustit do tvoření. Umělá inteligence od vás vyžaduje maximálně tři vstupy. Tím nejdůležitějším je seznam klíčových slov (maximálně 100 znaků), která se využijí ke generování obrázku. Můžete slova nebo rovnou celé věty, a umělá inteligence se s tím popasuje po svém. Nejdříve jsme psali jen v angličtině, ale aplikace rozpozná i česká slova! Druhým důležitým vstupem je výběr uměleckého stylu, k dispozici je jich celkem dvacet.

Volitelně můžete taktéž nahrát do aplikace svou vlastní fotografii a ve třech krocích nastavit, jak výrazně má zasáhnout do finální fotografie. A na závěr už stačí pouze stisknout tlačítko Create a počkat na tvorbu obrázku, jehož průběh, tj. postupné přidávání vrstev, ladění a zpřesňování kresby, lze vidět na pozadí. Stačí pár vteřin a máte hotové umělecké dílo, které snese srovnání s „lidskými“ ilustrátory, které v mnohém dokonce předčí. Na první pohled sice aplikace vypadá jako malá „blbůstka“, ovšem na jejím pozadí musí být obrovský výpočetní výkon.



Zadejte klíčová slova (max 100 znaků), požadovaný styl (výběr z dvaceti), volitelně svou fotografii a umělecké dílo je na světě

Tvorba artworků neprobíhá lokálně, ale na vzdáleném serveru, bez Wi-Fi či mobilních dat se tedy neobejdete. Po vygenerování ilustrace můžete nechat algoritmus vytvořit nový obrázek úplně od začátku, takže u stejných klíčových slov dostanete pokaždé jiný grafický výstup. Vytvořenou grafiku můžete rychle sdílet nebo publikovat pod svůj profil, kresby lze následně uložit i přímo do telefonu (rozlišení 1 920 × 1 080 pix) nebo rovnou nastavit jako pozadí.

Umělecké dílo si můžete nechat vytisknout

Aplikace na Google Play i AppStoru sbírá prakticky pouze kladné recenze, důkazem je hodnocení 4,8/5 na Androidu a 4,9/5 na iOS! A to už něco znamená. S obrázky můžete experimentovat do nekonečna, a pokud jste fanoušek fantasy či sci-fi, máte před sebou takřka neomezené možnosti tvorby. Grafika je, až na výjimky, detailní a propracovaná, umělá inteligence na plátně opravdu zvěční to, co od ní požadujete, a všechny objekty do artworku skvěle zapracuje. Je však otázkou jaké zdroje služba ke kompletaci grafiky využívá...

Pokud bychom nechtěli jen chválit, má aplikace prakticky jen několik nedostatků. Tím prvním je chybějící možnost předělání stejného artworku do jiného stylu. Navíc, je zřejmé, že aplikace žije z tisku artworků na plátno, které si můžete přímo přes aplikaci objednat. Ovšem ceny se pohybují od 45 do 100 dolarů bez daně, a je k tomu ještě třeba připočítat poštovné.



Mimo telefonů si můžete stejnou aplikaci spustit i na webu. Rozlišení grafiky však zůstává stejné jako na mobilu

Z praktického hlediska však citelně chybí možnost rychlého zaplacení za práva pro komerční použití grafiky, generované artworky jsou dle podmínek služby jen pro osobní potřebu. Firma chystá rozhraní pro placení za komerční využití, zatím tak musíte při žádosti o komerční využití kontaktovat firmu e-mailem. Velmi by se hodila také možnost odstranit „zbytečný“ rámeček, který je součástí vyexportovaného souboru. Na druhou stranu, stačí telefon s displejem o vyšším rozlišení a screenshot obrazovky, z něhož si uděláte potřebný výřez.

Představení aplikace Dream by Womba:

Aplikaci Dream by Wombo si můžete bezplatně stáhnout z Google Play a AppStoru, popř. můžete využít i webovou aplikaci.