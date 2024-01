Neumíme si užít speciální chvíle. Tisíce mobilů natáčejí ohňostroj, na který se zřejmě už nikdo nikdy nepodívá

Na Twitteru byl zveřejněný záznam začátku novoročního ohňostroje v Paříži, který poukazuje na fenomén moderní doby. Smartphony jsou s námi neustále po ruce, takže jimi (logicky) chceme zaznamenat všechno možné. Jenže na záznamu ohňostroje jsou vidět jen tisíce smartphonů v rukou uživatelů, kteří natáčí ohňostroj nad Vítězným obloukem. Prakticky každý má v rukou smartphone a natáčí, a na ohňostroj se dívá přes displej smartphonu. Skoro, jako bychom zapomněli prožívat speciální chvíle bez telefonu...



Pohled, který budí zamyšlení. Jeden polibek, tři zatleskání, čtyři vlajkonoši – zbytek si novoroční ohňostroj bez natáčení smartphonem neumí představit. Aneb, důsledek sociálních sítí v praxi

Na video, které koluje na sociálních sítích, lze vidět po odpočtu zatleskání tří osob, čtyři osoby mávají vlajkou, jinak je scéna prakticky hrobově klidná. Protože všichni ostatní natáčejí smartphonem ohňostroj, u něhož je velká pravděpodobnost, že se na něj nikdo ani nepodívá. Na toto video poměrně kuriózně zareagovala Bethany Bongiorno, která je spoluzakladatelkou a ředitelkou firmy Humane, která v loňském roce uvedla na trh Humane Ai pin. Ten lze v jednoduchosti popsat jako osobní projektor, smartphone bez displeje a velmi drahou nositelnost s umělou inteligencí v jednom.

Existuje na trhu daleko lepší řešení?

Bongiorno na Twitteru naznačuje, že pro tyto situace existuje daleko lepší řešení (ideální z vlastní stáje), jenže ji komentující chytili za slovo. Pokud by všichni měli volné ruce a na oděvu připevněné zmiňované zařízení, všichni by natočili akorát záda osoby stojící před nimi. Jedinou možnosti, jak v tomto případě nahradit smartphone, by bylo odepnutí Humane Ai pin a jeho zvednutí do výšky, to by se však od natáčení smartphony v zásadě nijak výrazně nelišilo. Po uplynutí odpočtu nového roku by stejně neměl kdo zatleskat...

Autentickému zážitku se podle nás nic nevyrovná, jenže sociální sítě změnily úplně všechno. Skoro to vypadá, že jen starší generace, kterou smartphony ještě nezasáhly takovou měrou, si dokáže užívat živé akce naplno, ostatní se na skutečný svět okolo sebe často dívají jen prostřednictvím displeje telefonu. Jenže, ať už je to sportovní zápas, koncert nebo zmiňovaný ohňostroj, přichází o autentický zážitek přímo z místa. A záznam natočený mobilem, který díky sociálním sítím prakticky nikdy není jedinečný, jej v žádném případě nenahradí.

Zdroj: Twitter