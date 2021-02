Nevíte, jak reklamovat vyúčtování u operátora? ČTÚ vypracoval přehledný návod

Jednou z klíčových agend Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) je poradenství a ochrana spotřebitelů v oblasti služeb elektronických komunikací. Ti se mohou na úřad obracet v nejrůznějších případech – např. když nejsou spokojeni s úrovní poskytovaných služeb nebo mají výhrady k vyúčtování a nedaří se jim vyjednat reklamaci s operátorem.

U některých spotřebitelů mohou přetrvávat předsudky, že komunikace s úřadem je příliš komplikovaná nebo že podání stížnosti stejně nemá smysl a nikdo se jí nebude zabývat. Tak to ale není – ČTÚ má ze zákona povinnost vypořádat všechny obdržené připomínky a i pokud by například nespadaly do jeho gesce nebo nebyly relevantní, musí úřad poslat stěžovateli odpověď.

Můžete požádat o odklad platby

Vždy platí, že reklamaci je nejprve potřeba řešit se svým operátorem. Teprve pokud ji poskytovatel nevyřeší ke spokojenosti zákazníka, je namístě obrátit se na ČTÚ. Zde je klíčová lhůta 1 měsíce od doručení zamítnuté reklamace operátorem. Po jejím uplynutí nemá ČTÚ pravomoc reklamaci prošetřovat.



Postup při reklamaci u operátora a při podání námitky proti reklamaci u ČTÚ | Zdroj: ČTÚ

I když už vyúčtování reklamujete, nebo vůči vyřízené reklamaci uplatňujete námitky, nemění to nic na vaší povinnosti zaplatit operátorovi účtovanou cenu, i když ji považujete za nesprávnou. Můžete ovšem požádat ČTÚ, aby rozhodl o odkladném účinku reklamace. V případě, že žádosti vyhoví, lze fakturu zaplatit až poté, co ČTÚ spor rozhodne. Veškerá komunikace s úřadem probíhá písemně, vzorové formuláře pro podání reklamace i námitky proti vyřízení reklamace naleznete v galerii tohoto článku.