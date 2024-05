Nevíte, kdo vám volá? Umělá inteligence odpoví vaším hlasem a zjistí, zda stojí za to hovor přijmout

Aplikace Truecaller ukazuje možnosti generovaného hlasu pomocí technologie Azure AI Speech od Microsoftu. Do vylepšeného AI Asistenta, který je v aplikaci už od roku 2022, se dostává virtuální podoba vašeho hlasu. Pokud vám zavolá třeba neznámé číslo, můžete jej aplikace vašim jménem přijmout, odpovědět a nahrát pro budoucí opětovné poslechnutí. Důležité je však i to, že AI umí vyhodnotit, zda stojí hovor za to přijmout, a nebo jej vyfiltruje jako nežádoucí.



Truecaller vylepšuje asistenta o vaši nahrávku hlasu. Dokáže sám přijímat hovory a vyhodnotit, zda stojí za to, aby vás na protistranu „přepojil“

Základem je několikavteřinová hlasová nahrávka, kterou vytvoříte pomocí mobilní aplikace. Stačí jen uvést své vlastní jméno a na mikrofon telefonu přečíst krátkou větu. Záhy dojde k vytvoření vaší digitalizované podoby hlasu, která má být daleko uvěřitelnější, než generické hlasy různých hlasových asistentů. Truecaller dá hned ze začátku hovoru protistraně vědět, že se baví jen vaším „digitálním hlasem“, a na videu níže můžete vidět, že digitální reprezentace hlasu odpovídá skutečným osobám.

Truecaller dokáže reagovat na to, co protistrana řekne. Urgentní hovory dokáže přepojit, u těch méně důležitých vám může uložit poznámku o tom, abyste číslo vytočili později. Trucaller využití digitální repliky hlasu teprve testuje u svých partnerů, v první volně bude funkce k dispozici v anglicky mluvících zemích, a také ve Švédsku nebo v Chile. Azure AI Speech však podporuje i češtinu, a tak není vyloučeno, že by v budoucnu mohla dorazit i do aplikace Truecaller.

Vytvoření repliky hlasu v aplikaci Truecaller:

Tato aplikace je zdárnou ukázkou toho, kam se mohou za pár let dostat mobilní hlasoví asistenti. Až si říkáme, proč na to nikdo nepřišel dříve. Vždyť jednou z hlavních náplní práce asistenta nebo sekretářky je právě vyřizování nebo přepojování jen těch nejdůležitějších hovorů...

Zdroj: Truecaller, Microsoft