Nevkusné, nebo moderní? iPhony 14 budou mít výřezy a dvojitý průstřel ve tvaru ležatého „i“

U podzimních iPhonů 14, nástupců řady iPhone 13, zřejmě nezůstane kámen na kameni. Nejen, že z nabídky zmizí zmenšená verze Mini, místo které se objeví druhá zvětšená varianta Max (bez přídomku Pro), ale velké změny se odehrají i na přední části telefonů. Mezigeneračně by měly novinky dostat displeje s tenčími rámečky, ale to, co si Apple vymyslel dále, vypadá naprosto šíleně. „i“

Podle fotografie zveřejněné kanálem Frontpagetech totiž Apple připravuje změnu designu. Zatímco iPhone 14 a iPhone 14 Max nabídnou známé displejové výřezy, v nichž bude prostor pro sluchátko, selfie a Face ID, u modelů Max to vypadá na absolutní šílenost. Telefony mají mít displejové průstřely, které jsou aktuálním moderním trendem a jakýmsi znakem displejové „vyspělosti“, jenže, nebyl by to Apple, aby si k nim nepřidal svou trochu do mlýna...



iPhony 14, které budou mít v názvu slůvko „Max“ budou mít hned dva displejové průstřely (Obr. Frontpagetech)

Průstřely totiž budou hned dva! Tzv. „pilulkový“ průstřel bude určen pro Face ID, zatímco samostatný kruhový průstřel pro selfie kamerku. Na čelních panelech to možná až tak nerazí, ovšem, jakmile se podíváte na fotku ve Photoshopu, která nový displej naočkovala na vzhled prostředí iOS, vypadá to ve finále dosti šíleně. Průstřel nám ze všeho nejvíce připomíná tvar ležatého písmena „i“.

Podle dosavadních spekulací by měly být model iPhone 14 a iPhone 13 Pro osazeny 6,1" displeji, zatímco obě Max varianty dostanou 6,7" displeje. Na zádech by se však nic převratného měnit nemělo. Snad jen to, že se mezigeneračně o něco zvětší moduly pro fotoaparáty.

Základní model a jeho Max obdoba by měly zůstat u dvou snímačů, verze Pro a Pro Max by měla nabídnout tři fotoaparáty. Hlavní snímač by měl mít rozlišení 48 MPx. Pouze tyto iPhony pak mají dostat nový čipset Apple A16 Bionic a 120Hz displeje. Nejlevnější dvojice si vystačí s 60Hz panely a s A15 Bionic.

Představovací video iPhonu 13 Pro:

Představení čtveřice iPhonů 14 se očekává letos v září, a do té doby se budou spekulace všech telefonů průběžně zpřesňovat.

Via Phonearena, Macotakara