Nevratná záloha 10 tisíc, dostupnost až za rok. Telefon s neznámým designem i výbavou má už 40 tisíc předobjednávek

Společnost Solana stojící za kryptoměnou SOL uvedla v polovině loňského roku na trh svůj první blockchainový smartphone Solana Saga. Jeho přijetí ale hodně vlažné, zřejmě i díky poptávané ceně jednoho tisíce dolarů (cca 27 tisíc Kč s DPH). Jenže, jakmile cena telefonu poklesla téměř na polovinu, po telefonu se jen zaprášilo. A to i díky tomu, že součástí telefonu bylo 30 milionů tokenů BONK, které měly vloni větší hodnotu, než Saga. I proto Solana horlivě připravuje levnějšího nástupce prvního web3 telefonu, a už u něj eviduje 40 tisíc předobjednávek.



Solana Saga se vyprodala vloni v prosinci. Prodeje byly nejprve mizivé, ale dva dny a bezplatné tokeny BONK znamenaly, že byl telefon záhy beznadějně vyprodán. Společně s tokeny se navíc posléze na aukčních serverech nabízel až za desetinásobek původní ceny

Ty přitom nejsou žádnou levnou záležitostí. Pokud si chcete telefon předobjednat, musíte složit nevratnou zálohu ve výši 10 tisíc korun. Tu vám Solana vrátí jen tehdy, když z vývoje druhé generace telefonu sejde. To však není na pořadu dne, protože už teď znamená předprodej daleko více prodaných telefonů, než u první generace. A to přesto, že se u něj neočekávají žádné bonusové „tokeny“ ani NFT, který byl součástí každého prodaného Solana Saga. Firma chce stavět na původní „myšlence“, ale současně nabídnout telefon v daleko větší distribuční síti a na globálním trhu.

Smartphone Solana Saga 2 se na trhu podle výrobce objeví v první polovině příštího roku, a částka pro předobjednání má pokrýt finální cenu telefonu. Navíc už bude nutné doplatit jen poštovné, daně a další poplatky. O samotné výbavě telefonu se však neví zhola nic. Uživatelé tak kupují doslova zajíce v pytli, který může mít kvůli nižší pořizovací ceně horší specifikace, než první generace. I nadále však bude mít decentralizovaný obchod s aplikacemi a uložíte do něj různá digitální aktiva.

Víme jen to, že v rámci tzv. „druhé kapitoly“ se počítá se sponzory, kteří plánují budoucí vlastníky telefonu nějakou formou odměnit. Jedná se o firmy Backpack, Tensor, Phantom, Solflare, Magic Eden a Drip. Odměny by mohly vyvážit úvodní investici do telefonu, jisté to však rozhodně není. A možná, že právě tato nejistota se promítla do vysokých předobjednávek telefonu, o němž nikdo neví, jak bude vypadat, ani to, jakou vlastně bude mít hardwarovou výbavu.