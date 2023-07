Nevyrábí se v Číně a není ve spárech Googlu. Liberty Phone má nejhorší poměr výkonu a ceny na světě

Do Asie se v posledních dvou desetiletích přesunula výroba veškeré možné elektroniky, smartphony nevyjímaje. Hromadná výroba v Číně, Indii, Vietnamu nebo Taiwanu se globálním značkám samozřejmě vyplatí daleko více, než kdyby si telefony vyráběli samy na domovském trhu. Jedinou výjimkou je v tomto ohledu Nokia, která před nedávnem oznámila pomalé obnovení výroby v Evropě. No a americká značka Purism ukazuje, jak by to s telefony vypadalo, kdyby se vyráběly třeba v USA...

Liberty Phone je v zámoří telefonem pro patrioty, kteří nechtějí v ruce držet zařízení, které bylo vyrobeno v Čině. Jenže, za zařízení „Made in USA“ si zájemci připlatí, a to pořádně. Nejnovější model totiž vychází na 2 199 Kč (bez daně), což dělá, v přepočtu, téměř 58 tisíc korun včetně DPH. Máme tak před sebou suverénně nejhorší telefon v poměru výkon/ceny, který však své zájemce láká na úplně něco jiného...



Nová generace telefonu Liberty má konečně 4GB RAM a 128GB úložiště, její cena je však astronomická. Je to daň za komponenty, které musel výrobce sehnat kdekoliv jinde, jen ne v Číně. Hádáte správně, tato země je dodavatelem pouze krytů telefonu

Je zacílen na uživatele, kteří nechtějí používat elektroniku, která byla vyrobena v Číně. Většina elektronických komponent telefonu pochází z USA, jen procesor pochází z Jižní Koreje a Wi-Fi karta z Indie. Pouze kryty telefonu byly vyrobeny v Číně, a jeho kompletní složení probíhá taktéž v Americe. Výrobce Purism osvobozuje uživatele i ze spárů Applu a Googlu, protože využívá operační systém PureOS, který je postavený na Linuxu. Uživatelé se tak nemusí obávat, že by telefon ukládal jejich uživatelská data, nebo toho, že by v systému byla umístěna nějaká „zpětná vrátka“. To však znamená obrovský zásah do specifikací...

Musíte se hodně uskromnit

O zobrazování se stará 5,7" IPS TFT displej s rozlišením 1 440 × 720 pix. Výpočetní výkon zajišťuje čtyřjádrový procesor i.MX8M o taktu 1,5 GHz, který byl oznámen v roce 2017. Největším přídavkem novinky je navýšení operační pamětí na 4 GB a interního úložiště na 128 GB. A to si ještě můžete paměť navýšit microSD kartami.

Filozofie telefonů Liberty Phone:

S podporou 5G se samozřejmě nepočítá, Telefon podporuje maximálně LTE sítě, dále pak Wi-Fi 4 a Bluetooth. Alespon, že na jeho spodní hraně už nenajdete microUSB, ale USB-C, který zajistí dobíjení vyměnitelné 4 500mAh baterie maximálně 18 Watty. Na těle telefonu nechybí ani 3,5mm jack. Uvnitř běží Linux, který dnes může být součástí smartphonů právě díky softwarovým příspěvkům firmy Purism. Telefon navíc objednáte i do Evropy, stačí jen na webu výrobce zvolit variantu BM818-E1.

Jenže, extrémně vysoká cena atakující hranici 60 tisíc prostě nemá žádnou logiku. Telefon má totiž už nyní na trhu výrazně levnější konkurenci vyráběnou v Hong Kongu. PinePhone, který taktéž běží na Linuxu, má velmi podobný hardware, ale o něco výkonnější čipset. Ve výsledku však stojí jen šestinu toho co Liberty Phone. Daň za vynechání Číny je obrovská, takže se jí mobilní svět nikdy nemůže zbavit. Liberty Phone je tedy zřejmě nejhorší telefon na světě v poměru výkon/cena, a jen tak jej nikdo nepřekoná...

S PureOS má být počítač a telefon jedno a to stejné: