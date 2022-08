Nevyžádané a podvodné telefonáty. Jak se bránit? Pomohou aplikace a ignorování cizích čísel

Samozřejmě ani zákon nemusí být 100 % ochranou a je možné, že vzhledem k nevědomosti některých uživatelů to i tak mohou firmy či osoby dále zkoušet s nabídkami dál. V takovém případě může ale volající číslo zákazník ohlásit na Český telekomunikační úřad, který pak tyto firmy či osoby může pokutovat.

Zde naštěstí od 1. července 2022 platí novela zákona o elektronických komunikacích , která v tomto ohledu významně mění pravidla hry ve prospěch zákazníka. Nově totiž firmy nemohou telefonicky lidi kontaktovat z různými nabídkami. Kontaktovat vás nesmí ani firmy odvolávající se na to, že vaše číslo bylo vygenerováno náhodně.

Asi každý z nás někdy zažil hovor z cizího nebo skrytého čísla. Někdy může jít o omyl nebo důležité záležitosti, častokrát ale může jít o hovor, o který rozhodně nestojíte a může vás někdy stát i pěkně draho. V článku si shrneme nejčastější varianty a na co si dát pozor, případně jak se bránit.

Mobilní aplikace jako pomocník

Pokud se najdou firmy, které najdou v nové novele skulinku nebo vás i přesto kontaktují, existují určité kroky, jak těmto hovorů účinně předcházet. Úřad pro ochranu osobních údajů jako hlavní prevenci zmiňuje nikdy neuvádět na žádném veřejném seznamu, že si přejete být kontaktován za účelem marketingu. Je totiž pravděpodobné, že vám tuto možnost budou firmy nabízet například při registraci či objednání nějakých služeb.

Skvělým trikem, jak se podobným hovorům úplně vyhnout jsou mobilní aplikace zaměřené na odhalení nevyžádaných hovorů ještě před tím, než je přijmete. V podstatě všechny fungují na podobném principu, kdy si vedou databázi telefonních čísel, kterou pravidelně aktualizují na základě hodnocení samotných uživatelů a případně je zařadit i do různých kategorií, takže když pak zavolají někomu dalšímu, pod číslem aplikace hned doplní, o jaký typ čísla jde včetně hodnocení, aby se uživatel mohl rozhodnout, jestli jej zvedne.



Některé mobilní aplikace dokáží na nevyžádané hovory upozornit již předem.

V Česku podobných aplikací funguje hned několik. Na Androidu jsou nejpopulárnější aplikace Můžu to zvednout? nebo Nevolejte.cz. Pro uživatele iPhonu pak nejlépe funguje aplikace s dlouhým názvem: Zvednout to? Kdo mi volal. Zmíněné aplikace umí na nevyžádaný hovor jednak upozornit, ale často čísla s negativním hodnocením zvládá i aktivně blokovat. Pokud nechcete instalovat aplikace, stačí obvykle zadat telefonní číslo do Googlu a některá z webových databází uvedených služeb ho obvykle nalezne.

Samozřejmě posléze je možné telefonní čísla zablokovat i v rámci samotného systému Android nebo iOS. I zmíněné upozornění na nevyžádaná čísla dnes často zvládají i samy operační systémy. Například v rámci Androidu může telefon upozornit i na podezřelé číslo pevné linky.

Blokaci telefonních čísel provedeme snadno v historii hovorů, kde je stačí jak na iOS, tak na Androidu ty čísla označit a možnost se vám sama rovnou nabídne. Jen v tomto případě jde o zablokování čísla do budoucna, takže se hodí spíše o čísla osob, které vás otravují pravidelně než call centra, která většinou volají vždy z jiných čísel.

Na dalším listu se zaměříme na nejčastější varianty podvodných hovorů, jejichž účelem je vylákat z volaného peníze.