Nezapomenutelná mobilní vyzvánění. Každá značka měla to své, ze všech se ale klasika nestala

Jak změnit vyzvánění u iPhonů a Androidů:

Zatímco dříve jste si mohli vybírat jen mezi předpřipravenými melodiemi (nebo si na mobilu vytvořit svou vlastní), dnes už si jako zvonění přidáte libovolný zvukový soubor v telefonu.

U Androidů si změníte vyzvánění přes Nastavení – Zvuky a vibrace – Vyzváněcí tón. Vybrat si zde můžete některý z předpřipravených, nebo si jako zvonění přidáte vlastní soubor. A to tlačítkem + v pravém horním rohu.

U iPhonů přejděte do Nastavení – Zvuky a haptika – Vyzvánění. Zobrazí se vám zde defaultní vyzvánění v systému, z nichž můžete vybírat, a také odkaz do obchodu se zvoněními. Pokud chcete přidat své vlastní, musíte připojit iPhone k počítači a nahrát do složky Tones v iTunes melodii ve formátu *.m4r. Ta se následně objeví ve dříve zmíněném seznamu. A to často znamená to, že si musíte hudební soubor převést do tohoto formátu.