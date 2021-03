Niantic chystá vlastní AR brýle. Pokémon Go a Ingress dostanou zcela nový rozměr

Chytré brýle či brýle pro rozšířenou realitu jsou mezi mobilními výrobci aktuálně tématem číslo jedna. Nejedná se však jen o zavedené výrobce hardwaru ale také o softwarové firmy, které chtějí proniknout na zatím nepříliš probádané území. Po Samsungu a Facebooku vyvíjí i své vlastní brýle firma Niantic stojící za mobilní hrami Pokémon Go a Ingress Prime, které využívají rozšířenou realitu.

A na světě je dokonce i první teaser fotka, kterou publikoval John Hanke, ředitel Nianticu. Je na nich vidět okraj brýlí společně s reproduktorem a s logem firmy, která dříve uvedla, že žádný hardware vyrábět nebude. Jenže v průběhu posledních dvou let začala firma úzce spolupracovat s Qualcommem na AR brýlích, které budou zřejmě brzy představeny veřejnosti.

Bude se jednat o univerzální brýle ve stylu Google Glass a Microsoft HoloLens, nebo budou brýle speciálně určeny pro hráče mobilních her? V tom případě by Pokémon Go i Ingress dostaly zcela novou dimenzi...

Koncept hry Pokémon Go v brýlích Holo Lens:

