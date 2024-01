Nic není jen náhoda. Apple Watch už nezměří kyslík v krvi a hodinky Masimo Freedom cítí svou šanci

Apple má v USA stále velké problémy se svými hodinkami Apple Watch. Nejdříve je stáhl z prodeje, posléze je zase opět začal nabízet. A to proto, že mu hrálo do karet odložené rozhodnutí soudu. Apple však minulý týden u svých hodinek preventivně deaktivoval měření okysličení krve. Za vším stojí společnost Masimo, která v těchto dnech „shodou náhod“ oznámila své vlastní hodinky Masimo Freedom, které samozřejmě mají všechny možné funkce, včetně měření SpO2...



Málo hodinek na trhu se dnes chlubí tím, že zjistí okysličení krve. Masimo Freedom se však chlubí ze zcela pochopitelných důvodů. Hodinky pochází od firmy, která v USA žaluje Apple právě kvůli měření SpO2, u něhož Apple údajně využívá patenty firmy

Společnost Masimo je sice primárně zaměřená na zdravotní segment, ovšem nové hodinky Freedom (v překladu „Svoboda“) ji mají pomoci i na běžný uživatelský trh. Samotné hodinky se navíc snaží od Apple Watch co nejvíce odlišovat. Mají kruhový displej a na boku malé tlačítko pro výběr položek. Hodinky se opírají zejména o přesnost měření, třeba technologie pro měření okysličení krve má být daleko přesnější, než ta od konkurence. A „konkurenci“ zřejmě ani vůbec nemusíme zmiňovat...

Hodinky s cenou telefonu

Hodinky dále měří dechovou frekvenci, hydrataci, srdeční tep a jeho variabilitu. Navíc evidují kroky a detekují pády, monitorují cvičení a hlídají spánek. Jenže, hodinky jako takové zatím v USA nemají potřebná schválení pro zdravotní funkce, a tak se na jeho uvedení do prodeje bude ještě čekat. A to zřejmě až do konce letošního roku. A ani tehdy nebude cena Masimo Freedom nijak lákavá. Výrobce si za ně účtuje přesně 999 dolarů bez daně (cca 27 500 Kč s DPH), a zájemci si je mohou už nyní zarezervovat na webu výrobce, a to složením stodolarové zálohy. Hodinky následně firma pošle do celého světa.

Žaloba zaměřená proti chytrým hodinkám Applu rozhodně nebyla náhodná, a byla také přesně naplánovaná. Až čas však ukáže, zda z toho dokáže firma Masimo něco vytěžit. Minimálně třeba to, že před vypuknutím kauzy o ni vědělo jen minimum lidí. To se však v posledních týdnech radikálně změnilo...