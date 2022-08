Nic není zadarmo. Nothing Phone (1) překvapí a zaujme, ale zásadní revoluci nečekejte

Nebývá časté, abychom představovali úplně novou značku telefonů. Tento model umí rozhodně zaujmout, jde o jeden z nejdiskutovanějších telefonů poslední doby. Samozřejmě nemůžeme mít na mysli nic jiného, než Nothing Phone (1).



Na transparentních zádech můžete spatřit některé komponenty telefonu. Hlavně ale pásy LED diod, které zde tvoří piktogramy.

Kontroverzní už je jeho samotný design. Tvarem, čelní stranou i plochými boky totiž velmi připomíná iPhone, ovšem tím podobnosti asi končí. Jak už bývá u značky zvykem i Nothing Phone má transparentní záda, což vám dovolí vidět některé prvky telefonu jako je cívka pro bezdrátové dobíjení. Specialitou je ale sada LED diod se kterými se zde opravdu nudit nebudete, o tom ale až později.

Telefon nabídne 6,55“ OLED displej s Full HD+ rozlišením, ale hlavně 120Hz obnovovací frekvencí. Zajímavostí je, že přestože jde o plochý displej, Nothing k jeho výrobě použil tzv. Flexible OLED který se normálně používá u telefonů se zahnutými okraji. Cíl byl přitom jediný, zarovnat rámečky tak, aby byly stejné po celém obvodu displeje.

Svítící záda s originálním využitím

To co ale dělá telefon tak unikátní jsou již zmíněné diody, které jsou rozmístěny kolem některých prvků a tvoří tak piktogramy. To samozřejmě není jen tak, a výrobce pro to našel užitečné využití. Například diody kolem cívky pro bezdrátové dobíjení se rozsvítí, když na telefon umístíte sluchátka. Po připojení nabíječky pak například začne pulzovat spodní pás LED diod.

K diodám lze ale přiřadit i různou signalizaci pro příchozí hovory. Stačí je v nastavení zvolit kontakt a vybrat u něj některý se zvuků vyzvánění, které jsou synchronizované se stylem blikání zad. Trochu zamrzí to, že telefon nemá vlajkovou výbavu. Do vínku totiž dostal osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ doplněný o 8 GB RAM a 128GB paměti. Vše je ale plynulé a pokud vyloženě nehledáte to nejlepší, výkon vám rozhodně chybět nebude.



Styly svícení piktogramů lze napárovat k vyzváněcím tónům různých kontaktů. Jejich pulzování lze využít i k signalizaci notifikací či zpětné vazby Google Assistanta.

Baterie zde má kapacitu 4 500 mAh a podporuje i rychlé dobíjení, ovšem s maximálním výkonem 33 Wattů se s nejvyšší konkurencí rozhodně rovnat nemůže. Škoda, že výrobce po vzoru Applu odstranil z balení i napájecí adaptér. Nothing Phone (1) překvapivě sází pouze na dvojici fotoaparátů - hlavní a ultraširokoúhly, ovšem oba nabízí vysoké rozlišení 50 Mpx. Ten primární zde navíc přidává optickou stabilizaci. K přísvitu fotoaparátu lze využít jak tradiční blesk, tak i LED piktogramy na zádech.



Ukázka fotoaparátů Nothing Phonu (1)

Operačním systémem je zde Nothing OS, což je v podstatě jen naskinovaný čistý Android s několika widgety v tečkovaném designu Nothing. Je tu ale také pár specialit jako je přímé napojení na automobily Tesla, které pak můžete ovládat přímo ze stahovací lišty nebo si můžete na telefon napárovat svou ethereovou peněženku a na plochu si umístit widgety s grafikou vámi vlastněných NFT. Ostatní pak potěší slibované 3 roky systémových a 4 roky bezpečnostních aktualizací.



Nothing OS připomíná čistý Android jen má vlastní ikonické widgety a pár drobností jako je propojení Tesly nebo možnost přidání svých NFT na plochu.

Nothing Phone (1) bude zajímavou volnou pro všechny, kteří hledají něco netradičního a chtějí se odlišit. Cena přitom startuje v přepočtu na sympatických 12 000 Kč a i za vyšší konfiguraci připlatíte jen pár tisíc navíc. Pokud tedy chcete vystoupit z řady dnešních nudných placek, Nothing Phone (1) vám určitě udělá radost.