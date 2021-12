Noční můra Applu se naplnila. Poprvé za 10 let musí zastavit výrobu iPhonů

Zatímco před pár měsíci byl ještě Apple jedním z mála výrobců, který se dokázal krizi s nedostatkem čipů vyhnout, poslední měsíce situaci naprosto změnily. Nejdříve Apple začal výrobu telefonů a dalších produktů snižovat a nyní se naplnili i ty nejhorší možné scénáře. Výrobu iPhonů a iPadů totiž musel dočasně úplně zastavit.

O situaci informovala agentura Nikkei s odkazem na zdroje z managementu dodavatelského řetězce Applu. Zatímco v předchozích předvánočních sezónách se v továrnách Foxconnu, Pegatronu a dalších velkých dodavatelů Applu přecházelo kvůli vykrytí poptávky na nepřetržitou výrobu, lidé pracovali placené přesčasy, letos je situace jiná a zaměstnanci si mohou dát volno.

Je to vůbec poprvé za posledních 10 let, kdy Apple musel výrobu telefonů úplně zastavit, což jen podtrhuje významnost celé situace. Již od září, kdy začal Apple snižovat své cíle výroby jej tato situace stála ušlé zisky v miliardách dolarů, a to za září a říjen podle Nikkei došlo ke snížení výrobních cílů iPhonů „pouze” o 20 %. V případě iPadů pak cca o 50 %. Úplné zastavení výroby bude pro firmu znamenat obrovské ušlé zisky, ale může jít i o větší problém.

iPhony zatím stíhá dodat do Vánoc

Problém to bude později znamenat i pro zákazníky. Již v předchozí týdnech se mluvilo o tom, že se Apple začíná počítat se sníženou poptávkou, která je způsobena dlouhými čekacími lhůtami. Ty se ale v případě nových iPhonů v posledních dnech naštěstí snížily a Apple slibuje stále i dodání do Vánoc. To bude ale zřejmě jen přechodný efekt a až se projeví aktuální zastavení výroby, prodlevy v dodání zákazníkům můžou začít prudce narůstat.

Jak Nikkei upozorňuje, Apple je ukázkovým příkladem, jak se roky fungující model globální výroby s dodavateli z celého světa může v případě problémů rychle rozpadnout. Za nedostatkem komponent totiž stojí různé faktory, ať už jde o nové pracovní restrikce v Číně, zpřísněná koronavirová opatření v Malajsii či Vietnamu, ale i omezená kapacita výroby v dalších zemích kvůli raketově rostoucí poptávce. Jak a kdy se tento problém podaří vyřešit, ukáží další měsíce.

Jak zvládnout předvánoční nákupní šílenství: