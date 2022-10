Noční můra se opakuje. Telefony mobilního giganta se opět nedokážou dovolat na nouzová čísla

Pixely od Googlu mají další problém, který se po necelém roce opakuje. Zatímco vloni se nedalo z Androidů dovolat na nouzová čísla, pokud jste měli nainstalovanou aplikaci Microsoft Teams, současný problém zatím jasného původce nemá. I tentokrát se hovoří o Pixelech 6, které se nedokážou dovolat na nouzová čísla. Zprávy sice pocházejí zatím jen z USA a Austrálie, je však pravděpodobné, že jsou tímto problémem zasaženi uživatelé i v dalších částech světa.

Na diskusních fórech se to hemží smutnými příběhy lidí, kteří v rámci záchrany svých dětí nebo osob, které náhodně potkali, nemohli vytočit nouzovou linku 911. Funkce, která má být absolutní samozřejmostí a prioritou číslo jedna občas nefunguje, a třeba tohoto pisatele nefunkční tísňové volání málem stálo život jeho pětileté dcery. Představte si nouzovou situaci, kdy potřebujete okamžitě zavolat pomoc, a jinak normálně fungující telefon, z něhož jste před pár minutami volali bez problémů, nedokáže vytočit tísňovou linku. A to ani při opakovaných pokusech sedmnáctkrát za sebou...

Další příběh hovoří o pomoci náhodného chodce u autonehody, kdy nemožnost zavolání tísňové linky přispěla k tomu, že jeden z řidičů následně zemřel. A to už hraničí s hazardem se životem, jemuž by se měli regionální regulátoři dost důkladně věnovat.

Některým uživatelům pomohlo restartování telefonu, po němž se tísňové volání rázem zpřístupnilo, jenže na to v nouzové situaci nikdo nebude mít čas, a ani na to nebude myslet. Prioritou je záchrana života a rychlé zavolání záchranářům, s čím mají Pixely obrovský problém. A to dokonce dlouhodobě! Problémy byly již vloni při startu prodejů Pixelů 6, nedostupnost nouzového volání se ale tu a tam skloňuje prakticky v průběhu celého roku.

Google na starší Pixely vydal záplaty, které chybu opravují, jenže evidentně ne u modelů Pixel 6, Pixel 6 Pro a Pixel 6a. Záplata měla dorazit společně se zářijovou bezpečnostní aktualizací, zatím to však na žádnou opravu nevypadá, soudě podle opětovné medializace celého problému. A otázkou je, zdali stejnou chybou nebudou ovlivněny i Pixely 7...

Důvod číslo jedna pro odložení Pixelu

Nedostupnost nouzových volání, ve chvíli kdy to opravdu potřebujete, je u mnohých uživatelů důvodem číslo jedna, proč mění Pixel za jiný telefon s Androidem nebo za iPhone. Google se přitom k celé situaci staví jako mrtvý brouk, oficiální vyjádření chybí stejně jako potřebná oprava. A navíc si uživatelé nijak nevyzkouší, že tísňové hovory fungují. Museli by vytočit tísňové číslo, a následně dojít ke spojení. Jenže za toto zneužití nouzového čísla konkrétně český ČTÚ může uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun.

Jenže, i když by se vám hovor z Pixelu na nouzové číslo podařil, nikde není napsáno, že se to povede i příště. Jenže, co budete dělat, když budete chtít nouzové číslo vytočit, a nepůjde to? V ideálním světě by Google zastavil prodej Pixelů, záplatoval všechna zařízení, a poté obnovil jejich prodej, aby už se žádný takovýto případ neopakoval. Jenže, jak už to tak bývá, nežijeme v ideálním světě...

Představení telefonů Pixel 6 a Pixel 6 Pro:

