Nokia 3310 slaví 24 let. Jak se z nenápadného telefonu stala nezapomenutelná legenda

Když se podíváme do historie mobilních telefonů, existuje několik modelů které se do ní silně zapsaly jako, svým způsobem, přelomová zařízení. Dnes slaví 24. výročí od představení pro mnohé hotová legenda, nezmar, telefon mnoha tváří a s neuvěřitelnou výdrží – Nokia 3310.

Stejně jako to bývá u většiny telefonů, které se stanou mobilní legendou i zda platí, že by to s jejím příchodem moc nikdo nečekal. Nokia 3310 byla představena 1. září 2000 jakožto nástupce už tehdy masově populární Nokie 3210, ovšem s modernizovaným designem i systémem.



Nokia 3310 měla na svou dobu pětiřádkový monochromatický displej, který však byl schopen zobrazovat i jednoduchou grafiku, jako například známé logo Nokia.

Telefon byl jakýmsi mixem konzervativního telefonu a bláznivého zařízení pro mladé. V základním stavu ničím neurazil. Měl typickou šedou barvu, uspořádání kláves vycházející z předchozích modelů a samozřejmě monochromatický, pětiřádkový grafický displej, který kromě textu dokázal zobrazit i jednoduchou grafiku jako byl například ikonický spořič obrazovky s logem značky.

Česká T9 a zprávy v konverzacích

Telefon tehdy zaujal i novými funkcemi. Jednak šlo o pokročilé zprávy SMS, které fungovaly na principu konverzací, kdy uživatel mohl vidět zprávu na jedné obrazovce, což tehdy nebylo zvykem. Velkým pomocníkem byl kdysi i styl zadávání textu zvaný T9, který na základě stisku kláves dokázal predikovat slova a zrychlit tak psaní textů.



Nokia 3310 se ve své době mohla chlubit rychlým zadáváním textu T9, ovšem na podporu češtiny si musela počkat skoro rok.

Bohužel podporu českého slovníku pro využití T9ky dostal tento model až téměř po roce od uvedení, což ovšem, vzhledem k jeho životnosti a dlouhé popularitě na trhu, nebyl velký problém. Noví majitelé mohli být rádi, pro ty stávající to však znamenalo nutnost vyhledat autorizovaný servis schopný nahrát nový firmware telefonu. O systému dnešních aktualizací si tehdy uživatelé mohli nechat jen zdát. Ostatně telefon postrádal i základní internetové připojení WAP, a dokonce neměl ani infračervený port, což telefonu mnozí vyčítali.

Nokia 3310 byla tehdy schopna uložit až 250 kontaktů a seznam 10 posledních uskutečněných hovorů. Nechybělo ani hlasové vytáčení až pro osm kontaktů. Samozřejmostí byli připomínky s možností uložení až 10 poznámek, hodiny, stopky, kalendář a další aplikace. Ikonické však byly i hry. Objevily se zde rovnou 4 hry. Vylepšený populární had Snake II, střílečka Space Impact, logická hra Bantumi a hra Pairs II trochu připomínající pexeso.

Výměnné kryty jako hlavní trumf

Hlavním tahákem telefonu však byla možnost výměnných krytů, a to jak vzadu, tak vpředu. Rychle tak dal vzniknout velkému trhu s těmito kryty ve stovkách barev a různých designů a každý mohl mít vlastně svůj naprosto originální telefon, díky čemuž se stal populárním i u mladých. V té době kryty prodávaly, jak obchody s telefony, tak kdejaké pouliční tržnice, a z výměny krytů se stal fenomén a výnosný byznys.



Nokia tehdy zkoušela výměnné kryty u více telefonů, ale právě u Nokie 3310 se z této možnosti díky jeho velké prodejnosti stal fenomén.

S tím souvisela částečně i výdrž. Ač se telefon nechlubil žádnými normami odolnosti jako dnešní telefony, každý tehdy věděl, že když mu jeho „třicetřidesítka” spadne na zem, stačilo jen nasadit odchlípnutý kryt, případně vložit vypadnutou baterii a mohlo se fungovat vesele dál, což bylo dáno pevnou konstrukcí i kvalitou zpracování přístroje. Slušná, samozřejmě na svou dobu, byla také 900mAh NiMH baterie, s výdrží až 260 hodin v pohotovosti.

Právě zmíněná originalita spojená s výměnou krytů, výdrž a hlavně spolehlivost včetně prodejní ceny 10 000 Kč způsobily to, že se z telefonu ve své době stal naprostý prodejní hit. Zatímco výrobci tradičně vydávali rok co rok nový model, Nokia 3310 čekala na svého méně úspěšného pokračovatele dva roky a i přesto se stále vyráběla. Výroba byla nakonec ukončena až po dlouhých 4 letech, za kterých Nokia stihla prodat fantastických 126 milionů kusů a stala se dobovou legendou, kterou zná většina uživatelů dodnes.

Nokia 3310 Beetle katalog | recenze rozměry a hmotnost: 113 × 48 × 22,0 mm, 133 g

displej: 1,5", nedotykový STN LCD, 84 × 48, 64 PPI

sítě: GSM

konektivita: bez USB

paměť: ? GB, baterie: ? mAh

procesor: neuvádí se

operační systém: Nokia Series 20 žádná

fotoaparát: telefon nemá fotoaparát 4 %

vybavenost cena: už se neprodává

Jako perličku závěrem nutno zmínit, že telefon má silnou nostalgickou hodnotu i pro Mobilmanii. Ta totiž vznikla také v září 2000 a právě Nokia 3310 byla úplně prvním nepřevzatým testem našeho webu. A proto se zde se hodí přidat dobové zhodnocení telefonu od tehdejšího šéfredaktora Mobilmanie Petra Broži.

Dobové zhodnocení telefonu Nokia 3310 I když i ostatní výrobci mají svoje telefony pro mladé lidi, kteří nechtějí žít všední život jako jejich rodiče, zatím na trhu nemají takový telefon, který se umí přizpůsobit tolik jako Nokia 3310. Sám jsem v době, kdy jsem měl Nokii 5110, vlastnil šest různých krytů, a to nejezdím na skateboardu a nenosím maskáče. N3310 je tak možností, jak se může mladá generace bavit a ještě navíc vyjádřit svoje pocity. Společnost Nokia zase ukázala, že není žádný suchar a suchary také nebudou ti, kteří budou N3310 nosit v kapse. P.S. Mé přítelkyni se tento telefon zalíbil natolik, že už nyní píše Ježíškovi. A já mám o starost navíc. Petr Broža - MobilMania.cz

18. září 2000 Celý dobový test telefonu Nokia 3310 si přečtete zde.

