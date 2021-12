Nokia 3310 volá a teď i chutná. Největší mobilní legenda jako dort k 5. výročí oživené značky

Nokia 3310 z roku 2000 je jednou z největších legend mobilní historie. Telefon, který si dodnes vybaví skoro každý, někdo ho má možná ještě schovaný v šuplíku. Také proto s tímto obnoveným modelem Nokia 3310 (2017) započala před pěti lety firma HMD Global novou etapu výroby mobilních telefonů pod značkou Nokia.

Tu využívá HMD v licenci od finské společnosti Nokia, která sama s výrobou telefonů skončila v roce 2013, když mobilní divizi zdecimovanou po sérii fatálně chybných strategických rozhodnutí tehdejšího managementu prodala Microsoftu za směšných 7,2 miliardy dolarů.

Pět let s jediným top modelem

HMD Global před pěti lety započal novou éru výroby telefonů Nokia a k příležitosti výročí vzniku firmy nechal upéct dort ve tvaru reinkarnace legendárního telefonu Nokia 3310, který podle slov těch, kteří jej viděli a ochutnali „vyniká vysokou odolností oproti svým konkurentům z cukrárny, ale je i téměř k nerozeznání od originálu“.

Za pět let prošla společnost vyrábějící novodobé telefony a také smartphony Nokia s Androidem poměrně bouřlivým vývojem. Po euforickém začátku, který přinesl několik zdařilých modelů (vedle již zmiňované Nokie 3310 (2017) např. dobře prodávanou střední třídu Nokia 7 Plus nebo prémiový Nokia 8 Sirocco), přicházela stále větší očekávání, která se výrobci tak úplně nedařilo naplnit.

Například prvním a zároveň zatím posledním vlajkovým modelem byla Nokia 9 Pureview, na svoji dobu s nevídanými pěti fotoaparáty. Výsledné snímky ale ani tak nestačily na tehdejší konkurenci a Pureview se svého nástupce už nedočkala. Nyní dokonce výrobce oznámil, že pro tento model už ani nepřipraví slibovaný poslední update na Android 11 a majitelům dá místo toho radši voucher na nákup nového modelu. V minulém roce se firma dostala do finančních potíží, ze kterých jí pomohla až investice od partnerů ve výši 230 milionů dolarů.

Díru v tržbách lepí laciná sluchátka

O něco stabilnější byla za posledních 5 let situace v oblasti „hloupých“ tlačítkových telefonů, kde ale neprobíhá tak bouřlivý technologický rozvoj a vlastně stačí vyrábět stále stejné telefony dokola, tu a tam si pomoci nějakou známou reinkarnací (Nokia 8000 4G, Nokia 6310 (2021)). Ani zde se ale HMD nevyhnulo přešlapům, když vsadilo u některých modelů na stále ne úplně doladěnou platformu KaiOS, která mnohým uživatelům očekávajícím od tlačítkových telefonů hlavně jednoduchost bylo místo toho k vzteku.

Letos výrobce obměnil portfolio smartphonů, představil tři smartphonové řady (C, G a X) a v nich několik modelů. Stále se ale drží při zemi a hranici střední třídy nepřekročil, i když cenovky má proti konkurenci obvykle vyšší. Pro smartphony nicméně garantuje minimálně tříleté bezpečnostní aktualizace a u vyšších modelů i tři velké updaty Androidu.

Ochutnat narozeninovou Nokii 3310 můžete alespoň vizuálně:

HMD své podnikání doplnilo o aktuálně rentabilní výrobu levných bezdrátových sluchátek a na některých trzích poskytuje i službu virtuálního operátora prostřednictvím vlastní SIM karty HMD Connect. Výhodou je, že zákazníci na značku Nokia stále hodně slyší. Otázkou zůstává, zda tato strategie – vyrábět to, co zrovna frčí a snažit se vydělat na neprémiových produktech – bude firmě vycházet i do následující pětiletky.