Nokia a Samsung podepsali dohodu o licencování patentů. Čeho se týkají?

Nokia na svém webu potvrdila dohodu o licencování patentů s jihokorejským Samsungem. Tentokrát se však skutečně bavíme o finské Nokii, tedy o tom, co zbylo z dřívějšího hegemona, a nikoliv o firmě HMD Global, která se stará o výrobu smartphonů pod legendární značkou Nokia. Licenční dohoda mezi oběma firmami pokrývá patenty týkající se „inovací v oblasti video standardů“. Samsung tedy bude finské Nokii platit licenční poplatky, jejich konkrétní podobu však neznáme.

Nokia za posledních let investovala do vývoje 129 miliard EUR, a za tu dobu si nastřádala více než 20 tisíc klíčových patentů, z nichž 3 500 se váže přímo k sítím 5G. Samsung již Nokií v roce 2013 podepsal pětiletou dohodu o licencování patentů, která byla rozšířena v roce 2016 a také o dva roky později. Zda se jedná už o třetí rozšíření v pořadí nebo o zcela novou dohodu, není z vyjádření Nokie jasné. Prezident Nokia Technologies, Jenni Lukander, k dohodě o licencování dodává: „Jsme rádi, že jsme se Samsungem dospěli k dohodě, která oceňuje dlouholeté investice Nokie do výzkumu, vývoje a našeho přispění k multimediálním a video technologickým standardům“.

Jaké jsou hlavní mobilní trendy pro rok 2021?

Zdroj Nokia