Nokia dvakrát jinak. Původní legenda mění logo, aby si ji lidé nespojovali s telefony. Ty přitom aktivně licencuje

Nokia, tradiční mobilní značka, po téměř 60 letech mění své logo. Paradoxně proto, aby si ji lidé nespojovali se světem smartphonů. Když se řeklo „Nokia“, mohli jste mít na mysli, jak finskou firmu, která se dnes soustředí na mobilní síťovou architekturu, tak značku smartphonů Nokia, které pod licencí vyrábí čínská firma HMD Global. Obě značky zůstávají i nadále v oběhu, podle loga však hned poznáte, o které z Nokií se aktuálně hovoří.

Produkty Nokie tak budou logy zcela jasně odděleny. U telefonů by mělo i nadále zůstat ikonické logo NOKIA, které je v minimálně obměněné podobě na světě už téměř 60 let. A zatímco mobilních telefonů se změna nedotkne, u zbývajících produktů bude dominovat nové „modernější“ logo, které místo písmen vsadilo na pětici tvarů připomínající název firmy. A zatímco legendární logo bylo spjato s modrou barvou, nově tyto restrikce neplatí. Logo může být vyvedeno i v bílém odstínu, a to na různobarevných pozadích.



Nové logo Nokie má reagovat na současnou pozici značky v technologickém světě

Nové logo vyjadřuje to, že se firma Nokia stala tzv. „byznysovou technologickou společností“. Najdeme jej na síťových prvcích pro mobilní komunikaci (např. pro privátní 5G sítě) či u zařízení pro automatizaci výroby. Nokia se však chce profilovat i v dalších technologických oblastech, které se netýkají smartphonů. Jejich výroba však i nadále probíhá pod platnou licencí a s důvěrně známým logem, které chce co nejvíce připomínat legendární tlačítkové Nokie. Jenže s tímto logem už nechce být mateřská značka přímo spojována

Nové logo finské Nokie: