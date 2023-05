Nokia G22 a domácí opravy. Baterie jde ven za pár minut, výměna displeje je náročnější

Nokia G22 je první chytrý telefon, ve kterém si s požehnáním výrobce vyměníte sami baterii, konektor nebo rozbitý displej. Vyzkoušeli jsme, jak výrobce domácím opravám vyšel vstříc.

Na českém trhu už je nějakou dobu k dostání první smartphone, který si podle návodu výrobce můžete sami doma opravit. Nokia G22 je model nižší třídy, prodává se v provedení se šedým zadním krytem a v jediné paměťové konfiguraci 4 + 64 GB za 4300 Kč.



Nokia G22 je v prodeji za 4300 Kč

S pomocí oficiální sady nářadí si každý uživatel může sám vyměnit například poškozený displej, ohnutý nabíjecí konektor nebo baterii. V našem testu se tentokrát zaměříme na to, zda je výměna opravdu tak jednoduchá a „zabere jen pár minut“, jak výrobce tvrdí.

V krabičce a bez nabíječky

Nokii G22 řadíme do telefonů nižší třídy, zaujme běžné uživatele toužící po jednoduchém a spolehlivém stroji s dobrou výdrží na jedno nabití. V balení z recyklovaného papíru najdete vyjma mobilu, připraveného v praktickém silikonovém pouzdře, už jen šťourátko pro vyjmutí šuplíku pro SIM karty, USB-C kabel a povinný návod. Nabíjecí adaptér chybí.

Telefon jako takový není ničím extra výjimečný, ostatně za tuto cenu ani být nemůže. Přesto výrobce dokázal zaujmout: při vývoji přizval borce ze slavného serveru iFixit.com, kteří zkoušejí, zda vůbec a jak dobře lze dnes opravit různou elektroniku. Vynikají skvělými názornými návody i videi, a můžete si zde koupit i vyladěnou sadu na opravu obsahující vše potřebné.

iFixit se nejen zapojil do návrhu nové Nokie G22, na jejich webu najdete velmi podrobný návod krok za krokem pro opravu různých částí telefonu, a hlavně na jeho e-shopu přímo náhradní součásti zakoupíte. Sady se cenově pohybují od zhruba pětistovky pro výměnu napájecího konektoru, až po zhruba 1200 Kč u displeje, jehož výměna je nejnákladnější. I tak lze ale ceny považovat za rozumné. Cena dopravy je zhruba 210 Kč.

Odkazem na návod bychom mohli skončit, nás však zajímalo, zda skutečně vyšel výrobce domácím opravám vstříc a zda to zvládne i průměrně nezručný uživatel. V tuto chvíli lze na telefonu vyměnit tři komponenty, které často vyžadují opravu: baterie, jejíž kapacita časem poklesne, systémový konektor spolu s 3,5mm jackem, které se mohou v průběhu doby ochodit, a konečně displej. Systémovou desku s procesorem a pamětmi zatím samostatně koupit nelze. Jednak předpokládáme, že se tato část tak často nekazí, jednak by to už zřejmě nedávalo finančně smysl.

1. Výměna baterie

Prvním krokem při výměně baterie je vysunutí šuplíku pro SIM kartu, a to pomocí originálního šťourátka z krabičky. Abychom telefon rozlouskli, je potřeba trsátkem objet pružné boky spojující obě části. Zde výrobce vychází vstříc malým výkrojem ukrytým právě pod šuplíčkem. Sem vložíte trsátko a pomalu a opatrně objedete telefon dokola. Nejhůře to jde v rozích.



Kryt telefonu není běžně odnímatelný, jako například u starých tlačítkových telefonů. Chová se spíš jako skořápka, kterou je třeba rozlousknout. K tomu slouží „trsátko“ z opravářské sady

Obě části dále spojuje malý plochý kabel vedoucí ke čtečce otisku prstů v zapínacím tlačítku na straně. Naštěstí je dlouhý tak, abyste jej neurvali – můžete si obě části pohodlně položit na stůl. Před odpojením kabelu je zapotřebí uvolnit jeden šroubek a pak stačí kabel vycvaknout pomocí plastové špachtličky. Ostatně všechny kabely jsou zakončeny konektorem, který se dobře odpojuje, a hlavně i zpět bezpečně zapojuje.



Obě poloviny rozlousknutého telefonu jsou propojeny plochým kabelem. Jeho konektor je přizpůsoben k bezpečnému odpojení a následně i znovuzapojení

V dalším kroku je nutné odšroubovat dvanáct šroubků držících plastové krytí systémové desky. Šroubky mají klasickou křížovou hlavičku a co je ještě důležitější, v celém telefonu jsou jen dvě velikosti šroubků: většina je černých, jen dva jsou stříbrné. Opravárenské klišé, že po složení musí zůstat na stole alespoň jeden šroubek, zde velmi pravděpodobně nenastane.



Na vyjmutí baterie bude potřeba použít trochu síly. Snažte se nepoužívat jiné předměty, než jsou ty v přibalené sadě. Na odhalené systémové desce hezky vidíte zakrytované čipy a fotoaparáty

Po odklopení krytu se zpřístupní konektor baterie, který podeberete plastovou pinzetou. A teď trochu násilí: baterie na svém místě drží díky oboustranné lepicí pásce. Nejprve odlepíte pásky z obou stran, poté páskou se zeleným pruhem odlepíte baterii. Jde to ztuha, nebojte se použít více síly, ale nezapírejte se o baterii, aby se nepokřivila. Také si raději nepomáhejte žádnými ostrými předměty. Po výměně baterie je postup složení telefonu stejný, ale v opačném gardu.

2. Výměna USB-C a audio konektoru

Systémový konektor i audio 3,5mm jack bývají fyzicky namáhané části telefonu a při neopatrném použití může dojít k jejich poškození. Oba konektory jsou ve společném modulu a pro jeho výměnu je postup stejný jako v předchozím případě, až po okamžik odlepení baterie. Kabel od ní vedoucí je nyní potřeba odpojit. Následuje odšroubování osmi stále stejných šroubků ve spodní části, abyste vyjmuli plastovou část s reproduktorem.



Výměna konektorů je trochu náročnější, musí se odejmout spodní brada s reproduktorem

Modul je opět připojen plochým konektorem a také anténním konektorem s bílým kabelem, s čímž si opět snadno poradíte za pomoci plastové pinzety. Následuje vyšroubování stříbrného, tedy odlišného šroubku a už můžete celý modul vyjmout. Zbývá poslední krok: z původního modulu musíte sejmout pomocí pinzety dvě gumová těsnění, která použijete na nový modul s konektory. Sestavení zpět je opět jednoduché, přímočaré a rychlé.

3. Výměna displeje

Víte, proč u svých kolegů a přátel vidíte tolik mobilů s rozbitým displejem? Protože je jejich oprava a výměna drahá. Drahý je nejen samotný displej jako náhradní díl, ale i práce technika, jelikož výměna obvykle vyžaduje rozmontování telefonu na prvočinitele a jeho opětovné perfektní složení.

U Nokie G22, ale často i u dalších telefonů, se displej neřeší jako samostatná součástka. Displej tvoří vlastní základnu telefonu, která nese všechny ostatní komponenty. Postup tedy není „rozebrat telefon“ na prvočinitele, vyměnit displej, a pak vše složit, ale jednoduše odstrojit součástky z displeje a vše nastrojit zpět na nový displej.



Při výměně displeje se dostanete k většině komponent telefonu. Jde o čistou práci bez lepení, pozor jen na ušpinění modrou termopastou

Výhodou Nokie je to, že těch věcí k odstrojení není mnoho: baterii i spodní modul s konektory už vyjmout umíme. Následuje vyjmutí vibračního modulu ze spodní části a bílého anténního kabelu. Pak je potřeba odpojit systémový konektor, odšroubovat druhý stříbrný šroubek a následně můžete vyjmout celou hlavní desku s procesorem a pamětmi.

Vidíme zde i trojici fotoaparátů, přičemž každý jde jednoduše odpojit, a teoreticky tak vyměnit při poruše či rozbití. Fotoaparáty ale k dokoupení nabízeny nejsou. Nechybí dioda a přední fotoaparát. Pod deskou se nachází dvě místa s modrou termopastou pro lepší odvod tepla, pozor, abyste se neušpinili. Další součástkou k odstrojení už je jen plochý vodič s konektory postranních tlačítek, hlasitý reproduktor a rámeček hlavního fotoaparátu. Těchto několik věcí po úspěšné výměně displeje pak opět namontujete do nového displeje.

Vyplatí se opravy?

Důvod, proč Nokia zvolila pro tento program jednoduché opravy tento základní telefon G22, je nasnadě: největší problém spočívá ve voděodolnosti – pokud ji telefon nabízí, obvykle je slepený, nebo používá důmyslná gumová těsnění. Při opravě musí technik postupovat se strojovou přesností, aby vše vrátil na původní místo. Opravit v domácích podmínkách, navíc s amatérskými zkušenostmi, voděodolný telefon tak, aby byl opět voděodolný, zkrátka dost dobře nejde.



V opravářské sadě od iFixit najdete všechno potřebné nářadí

Mají smysl opravy vzhledem k ceně telefonu? Určitě, ostatně ceny náhradních dílů jsou příznivé. Navíc věříme, že právě tuto Nokii si koupí lidé, kteří nepotřebují každé dva roky nový telefon. Nokia vychází opravám vstříc a postup je skutečně maximálně zjednodušený. Snad nezůstane u ojedinělého pokusu a Nokia nastolila trend, který bude pokračovat.