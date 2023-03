Nokia po změně loga a přichází s novou grafickou nadstavbou Pure UI. Dostane ji do mobilů, hodinek i na web

Značka Nokia zažila velký přerod už na veletrhu MWC. Síťová divize finské značky sice licencuje svůj brand společnosti HMD Global, která vyrábí smartphony pod legendárním logem Nokia, ovšem na největším mobilní akci roku se Finové „převlékli“ do nového kabátku. Pár týdnů na to došlo i na zcela nové zpracování grafické nadstavby pro systém Android, mobilní a webové aplikace, která budou používat designový styl nazvaný Nokia Pure UI.

Podle grafiky můžeme počítat s tím, že nová verze grafického jazyka (či chcete-li nadstavby) pronikne do smartphonů značky Nokia, do jejich mobilních i webových aplikací, či do miniaturních displejů chytrých hodinek. Všechna zařízení bude spojovat konzistentní a čistý design, který je minimalistický a současně vypadá moderně. Součástí designových návrhů jsou styly tlačítek, písma nebo třeba ikony založené na přísně geometrických tvarech. A to vše ve světlém i tmavém systémovém režimu.



Pure UI je navrženo i pro mobilní telefony. Kdy se však dostane do smartphonů značky Nokia, zatím nevíme

Nokia až dosud používala čisté rozhraní Androidu, se kterým však nešlo „brand“ přímo spojit. Právě je však úkolem Pure UI, který je posunem k unifikovanému designu prostředí ve stylu One UI od Samsungu. Důležitá je škálovatelnost prvků grafického rozhraní, které mohou být použity u titěrných displejů hodinek, přes zobrazovací panely smartphonů a tabletů, až po webové prezentace a dashboardy. Kdy však nadstavba skutečně dorazí do smartphonů značky Nokia, zatím není známo.

Nové logo finské Nokie:

Potřebuje podle vás Nokia svou vlastní nadstavbu, nebo je její silnou stránkou naopak dosud používaný čistý Android?