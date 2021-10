Nokia T20 je návrat značky mezi tablety. Láká na dlouhou výdrž i podporu

Nokia představila tablet T20. Značka se tak do tohoto segmentu vrací po šesti letech, a to prý kvůli zvýšené poptávce po tomto typu zařízení v posledních měsících. Tablet nabídne povedený design s 10,4“ IPS displejem s 2K rozlišením a jase až 400 nitů, který se postará o jemný obraz pro zábavu i pro práci.

Tablet má sloužit zejména ke konzumaci obsahu, takže se budou hodit i duální reproduktory se systémem OZO audio. Lákadlem má být také dlouhá výdrž díky silné baterii s kapacitou 8 200 mAh. Horší je to však po stránce výkon, který zajišťuje procesor Unisoc Tiger T610 s dostatečným výkonem pro základní používání. Doplní jej až 3 nebo 4 GB RAM a 32 nebo 64GB úložiště.

Tablet nabízí i základní konektivitu včetně Wi-Fi a dokonce bude k dispozici i varianta s LTE. Vše se nabíjí skrze USB-C, ovšem pro poslech hudby nechybí ani 3,5mm jack Nokia T20 má mít široké využití zejména pro komunikaci, takže nechybí 5 Mpx kamerka pro videohovory a 8Mpx fotoaparát, který je překvapivě doplněn i o blesk.

Chybět nemůže samozřejmě ani to, co je pro produkty Nokia nejvíce typické. Tedy čistý Android s dvěma lety systémových a třemi lety bezpečnostních aktualizací. Jelikož má být tablet schopen sloužit i těm nejmenším je zde předinstalován také dětský koutek Google Kids Space. Tablet by měl přijít na trh již v následujících dnech za cenu 199 Euro (5 000 Kč) u základní Wi-Fi verze a 399 Euro (10 000 Kč) u základní LTE verze.

Představení tabletu Nokia T20: