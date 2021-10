Nokia T20 je vstupenka značky mezi tablety. Bude jí stačit pěkné zpracování a čistý Android?

Doba pandemie a homeofficů oživila trh s tablety. Pouštějí se do nich tak i ty značky, které tablety dříve moc nevyráběly. To je případ i Nokie. Ta nyní uvedla tablet T20, což je teprve druhý počin značky v historii, a to navíc po dlouhých šesti letech. Nokia si zde zakládá na kvalitním zpracování, takže sáhla po hliníkové konstrukci. Vše je tady pevné, nic se neohýbá, nevrže, a navíc díky tomu tablet se základní voděodolností IP52 působí prémiovým dojmem.

Tablet má velký displej s úhlopříčkou 10,4" s 2K rozlišením a se slušným jasem. Displeji však musíme vytknout horší pozorovací úhly a hodně nevýrazné barvy, které vás při sledování filmů mohou trochu nudit. Co vás naopak bude bavit, jsou stereo reproduktory s vysokou hlasitosti a poměrně čistým zvukem, jen s trochu výraznějšími výškami. Nechybí zde ani 3,5mm jack, který je však velmi netradičně v růžku tabletu.

Jak už to u produktů Nokia bývá, i tablet T20 nabídne čistý Android 11 s minimem předinstalovaných aplikací. Navíc má slíbené dva roky systémových a tři roky bezpečnostních aktualizací, což zařízení dává dobré vyhlídky do budoucna. Omezením však bude slabý 12nm procesor Spreadtrum Unisoc T610, který má poloviční výkon, než jako jsme zvyklí u stejně drahých telefonů. To z tabletu dělá primárně zařízení pro méně náročné uživatele, kteří zase ocení dlouhou výdrž díky 8 200mAh baterii.

Velkou cílovkou podle Nokie mají být hlavně děti, pro které je zde připraven režim Google Kids Space s výukovými a zábavnými programy. Kvůli hardwarovým omezením to však na náročné hry příliš nebude. Ostatní uživatelé tablet využijí zejména ke konzumaci obsahu jako je sledování webu a multimédií. Díky solidní 5Mpx kamerce se může hodit i pro občasné konferenční hovory.

Nokia T20 se ve Wi-Fi verzi prodává za cenu 5 000 Kč. Za volitelnou LTE konektivitu si připlatíte tisícovku navrch. Cena je tedy, vzhledem k výbavě, trochu vyšší. Pokud však nemáte vysoké nároky a chcete levný, pěkně zpracovaný tablet s dobrým zvukem, čistým systémem a dlouhou softwarovou podporou, zde máte jednu z mála alternativ.