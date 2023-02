Nokia vrátí výrobu smartphonů do Evropy. Pořád se soustředí hlavně na levné modely

Nokia na veletrhu MWC představila tři cenově dostupné telefony, které v jejím portfoliu vyztuží ta nejnižší patra. Dočkali jsme se dvou novinek řady Nokia C, a také jednoho modelu řady Nokia G. Společnost HMD Global, která se stará o výrobu telefonů značky Nokia, u „géčkového“ modelu navíc v praxi ukázala daleko snazší opravitelnost. A uživatele v Evropě bude jistě zajímat i to, že se Nokia letos stane „staronovým“ evropským výrobcem, který naváže na tradici „původní“ finské Nokie.

Nokia se tak může po letech stát jediným výrobcem, který své telefony vyrábí v Evropě. Firma si od toho slibuje zmenšení uhlíkové stopy, kdy se telefony nemusí posílat přes celý svět. V první vlně se letos v Evropě začne vyrábět 5G telefon pro B2B segment, po němž budou následovat další smartphony pro běžné uživatele. Alespoň v počátcích čínští partneři nashromáždí veškeré potřebné součástky, které odešlou do Evropy. Zde bude telefon složen a otestuje se jeho hardware a software. Pokud půjde vše podle plánu, bude Nokia svou výrobu v Evropě postupně rozšiřovat.

Výroba v Evropě? Ano. Místo? Tajné

Nejedná se o náhradu výrobních kapacit v Asii – tam bude výroba probíhat nadále ve stejném rozsahu –, ale o jejich posílení. Co se týče evropských lokalit, kde budou telefony kompletovány, Nokia nechce konkrétní místa upřesnit. Nelze si ale představovat obrovské výrobní závody, které známe z dob největšího rozkvětu Nokie na přelomu milénia, kdy se telefony vyráběly například v německé Bochumi, finském Salo, rumunské Kluži nebo maďarském Komárom.



Nokia i tentokrát cílí na mladé uživatele, kteří nechtějí za telefon příliš utrácet, a současně mají na prvním místě ekologii. Snadnější opravy v domácích podmínkách jsou pak třešničkou na dortu

Tentokrát půjde o outsourcovanou výrobu ve smluvních továrnách. Zástupci značky HMD Global, která stojí za výrobou telefonů Nokia, se schovávají za slib, který byl dán partnerům, v jejichž „tajných“ továrnách bude produkce probíhat. Značka neupřesnila ani region, kde se budou telefony vyrábět. Vzhledem k výrobním nákladům je téměř jisté, že půjde o některou zemi z východnější části Evropy, například návrat do Rumunska (původní fabrika v Kluži byla uzavřena v roce 2012 po necelých čtyřech letech provozu) by byl poměrně symbolický.

Nokia dává nadále najevo svůj kladný přístup k cirkulární ekonomice, a výhledově chce nabídnout telefony za předplatné i v dalších regionech, přesný seznam zemí a časový plán, ale výrobce nezveřejnil. Z nově představeného portfolia tří smartphonů je zřejmé, že do vyšších cenových pater se výrobce s finským zázemím nadále nepohrne a z ekonomického pohledu to zřejmě dává smysl – proti konkurenci Samsungu a Applu by se s drahými modely jen těžko prosazoval. Za vděk tak musíme vzít spíše levnějším novým modelům Nokia C22, C32 a G22.

Nokia C22

Nokia C22 je prozatím letošním nejlevnějším modelem značky, který bude stát 109 EUR, tedy zhruba 2 600 korun. Telefon bude určen pro ty, kteří mají minimální nároky na výpočetní výkon. Ten bude zajišťovat osmijádrový Unisoc 9863A1 o taktu 1,6 GHz, na nějž je navázána 2 nebo 3GB operační paměť. 6,5" displej má rozlišení HD+ a výřez pro 5Mpx selfie.



Nokia C22 přináší absolutní základ doplněný Androidem Go a nízkou cenou

Celoplastový smartphone má zvýšenou odolnost IP52, nevyměnitelnou 5 000mAh baterie s 10W dobíjením, dva zadní fotoaparáty (13 + 2 Mpx) a zadní vycentrovanou čtečku otisků prstů. Do výbavy se dostal konektor USB-C, sluchátkový jack či podpora LTE sítí. Telefon je koncipován jako Dual SIM, microSD v samostatném slotu rozšiřují interní 64GB paměť. V telefonu díky slabšímu hardwaru běží ořezaný Android 13 Go.

Nokia C22 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 8,6 mm, 190 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Spreadtrum SC9863A (8× Cortex-A55, 2 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 13 - Go Edice

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 46 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Nokia C32

Zatímco základní model je vyroben z plastu, záda Nokia C32 jsou z vyztuženého dvoutónového skla. Telefonu narostla operační paměť na 3 nebo 4 GB, současně došlo k navýšení rozlišení hlavního fotoaparátu na 50 megapixelů, a selfie kamerky na osm megapixelů.



Toto je Nokia C32

Ostatní specifikace zůstávají stejné jako u Nokie C22, tedy až na operační systém, kterým je plnohodnotný Android 13.

Nokia C32 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 8,6 mm, 199 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Spreadtrum SC9863A (8× Cortex-A55, 2 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 49 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Nokia G22

Nejvýše postavenou novinkou ze tří představených je Nokia G22, která se opírá o možnost rychlých oprav, a to i v domácím prostředí. Značka se zavázala, že pro telefon bude udržovat skladem součástky až po dobu pěti let. Baterie o kapacitě 5 050 mAh bude mít po 800 nabíjecích cyklech stále 80 % původní kapacity, na jedno nabití má telefon vydržet až tři dny. Uživatelé telefonu dostanou u telefonu dvě generace Androidu, ale do prodeje se dostane s Androidem 12, takže svou pouť zakončí na Androidu 14. Telefon se taktéž může těšit až na tříletou záruku a pravidelné aktualizace zabezpečení.

Displej s úhlopříčkou 6,5 palce podporuje rozlišení HD+, 90Hz obnovovací frekvenci a má jas 500 nitů. Kryje jej sklo Gorilla Glass 3, které navazuje na základní odolnost těla (IP52). Výkon zajišťuje Unisoc T606, který je doplněný paměťovými konfiguracemi 4/64 a 4/128 GB. V obou případech lze interní paměť typu UFS 2.2 rozšířit microSD kartami. Baterii dobíjíte maximálně 20 Watty přes konektor USB-C, fotoaparáty jsou na zádech hned tři (50 + 2 + 2 Mpx).



Nejvybavenější novinka HMD Global z MWC 2023 - Nokia G22

Za zmínku stojí i kvalitnější poslech hudbo OZO, který funguje, jak v reproduktoru, tak v kabelových sluchátkách, která zapojíte do 3,5mm jacku. Čtečka otisků prstů čeká na boku telefonu, microSD kartu vkládáte do bočního šuplíku do hybridního slotu, který sdílí druhá nanoSIM. Do výbavy telefonu se dostala i podpora NFC. Nokia G22 se bude prodávat v modré a šedé, a to za 179 EUR. V Česku by to mělo znamenat prodejní cenu okolo 4 300 Kč.

Nokia G22 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 8,5 mm, 196 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 4 GB, baterie: 5 050 mAh

procesor: Spreadtrum Unisoc T606 (8× Cortex-A75, 12nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 56 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

U Nokie G22 se naplno ukazuje její navržení na co nejjednodušší opravitelnost. Výrobce spolupracuje se společností iFixit, která zajišťuje přístup k náhradním dílům a návodům, takže si uživatelé budou moci telefon opravit sami doma. Výměna baterie zabere pět minut (nepsaným standardem je 90minutový servisní úkon), výměna displeje spolkne zhruba dvacet minut. Ceny originálních součástek jsou navíc nižší, než kdybyste s telefonem zavítali do servisu. Zadní kryt tohoto modelu je pak vyroben ze 100% recyklovaného plastu.