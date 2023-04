Nokia vyhání čínské značky z Německa. Kvůli licencím tam muselo skončit Oppo, OnePlus a teď i Vivo

Nokia si posvítila na čínské značky, které využívají její klíčové patenty, a neplatí za ně licenční poplatky. Prakticky všechny spory, které finská firma vedla či stále vede s čínskými výrobci, se týkají tzv. 4G SEP patentů (Standard-Essential Patent). Konkrétně se firma opírá o patenty EP19173705 a EP07826610 pokrývající klíčové funkce 4G sítí. Vivo se na jejich licencování dohodlo s Nokii v roce 2018, jenže v roce 2021 byla dohoda jednorázově ukončena. A z toho plynou pro Vivo nutné následky.

Nokia totiž Vivo v Německu zažalovala, a soud jí dal za pravdu. Vivo na svých stránkách uvedlo, že počítá s tím, že bude muset v krajním případě odejít z Německa, současně ale značka potvrdila, že se proti verdiktu odvolala. Své telefony u našich západních sousedů stále nabízí, a současně vyjednává s Nokií na nových podmínkách licencování patentů. Podle Viva nemá Nokia při licencování nastaveny férové podmínky, což jinými slovy znamená, že se obě firmy nemohou dohodnout na penězích, které dostane Nokia z každého prodaného telefonu značky.



A proč zrovna Německo? Nokia jej vidí jako velmi lukrativní trh, na němž je spousta dalších menších trhů nepřímo závislá. Pokud by právě zde došlo k zastavení prodejů telefonů některých značek, mohlo by to výrazně pošramotit jejich image v očích potenciálních zákazníků v celé Evropě. Nokia však už dříve vedla patentové spory i v dalších zemích mimo Evropu, např. v Austrálii nebo v Brazílii. Německo je však stále vnímáno jako jakýsi „testovací trh“, a současně velkou pákou při vyjednávání nových podmínek.

Vivo následuje Oppo a OnePlus

Už vloni v srpnu vyhrála Nokia spor nad firmami Oppo a OnePlus, které taktéž porušovaly její klíčové 4G patenty, resp. nedocházelo k jejich řádnému licencování. Z německého webu Oppa tak zmizely jakékoliv informace (zůstala jen sekce Podpora) včetně obchodu, a na stránkách se dočtete toto: „Na webu nenajdete žádné produktové informace. Některá zařízení navíc nejsou v Německu dostupná, včetně řady Reno 8 nebo modelu Find N2 Flip“. A protože toto oznámení visí na webu už několik měsíců, je jasné, že se Oppo s Nokií dosud nedohodlo.



Německá pobočka Oppa nemá na svých stránkách prakticky žádné informace. Ani po půl roce se totiž nedohodla na podmínkách licencování klíčových 4G patentů s finskou Nokií

Německá pobočka značky OnePlus zase po prohraném sporu stáhla nabídku telefonů. Na webu nabízí informace o tabletech, sluchátkách a příslušenství. Stejný sortiment produktů si můžete pořídit i v e-shopu, telefony a hodinky přitom bez jakéhokoli vysvětlení chybí. Značka se v Německu tváří tak, jako by je snad vůbec nevyráběla. Německá pobočka OnePlus potvrdila, že stále s Německem počítá, jenže ani po půl roce nedošlo s Nokií k žádné dohodě .

Obě čínské firmy přitom dříve tvrdily, že poplatky, které Nokia požadovala, byly příliš vysoké. Podle dostupných informací se jednalo o 2,50 EUR (necelých 60 Kč) za každý prodaný telefon. Podle německého soudu však byly podmínky nastaveny férově, a bylo jen na výrobcích, aby podepsali patřičné dohody. Jenže tyto značky se k tomu neměly, prozatím jim jako výhodnější zřejmě vychází opustit německý trh s telefony. Nokia má přitom v současné době podepsané dohody o licencování patentů prakticky se všemi výraznějšími hráči na trhu. Např. se Samsungem, Xiaomi nebo s Huawei.

Zdroj: Vivo