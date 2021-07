Nokia vzkřísila legendární 6310. Obrněná XR20 má zase 5G a bezdrátové nabíjení

Společnost HMD Global představila tři nové smartphony pod značkou Nokia. A každý má své vlastní silné stránky. Nokia C30 je základním smartphonem, který má vydržet až tři dny na jedno nabití. Reinkarnovaná Nokia 6310 zase vsází na nostalgickou notu, byť bez určitých inovací by to samozřejmě v dnešní době už nešlo. A pak tu máme hvězdu večera, obrněnou Nokii XR20 se zvýšenou odolností MIL-STD810H, která vás nenechá na holičkách.

Nokia 6310: návrat ikonické legendy

Legendární Nokia 6310 spatřila světlo světa před dvaceti lety (dobovou recenzi najdete zde), a právě na její odkaz chce navázat aktuální novinka. Základní tvar zůstal rámcově zachován, navíc se zvětšil displej i jednotlivá tlačítka. Máme tak před sebou „tlačítkáč“ s 2,8" QVGA displejem a zadním VGA foťáčkem, který běží na systému S30+. O výpočetní operace se stará procesor Unisoc 6531F s 8MB RAM, takže je jasné, že od telefonu se čeká primárně jen volání a psaní textovek, a samozřejmě nemůže chybět ani legendární had!



Barevné varianty Nokie 6310, která se může pyšnit i několika velikostmi fontu pro co nejlepší čitelnost či přehráváním obsahu příchozích textovek

16MB úložiště je zčásti zabráno předinstalovaným softwarem, maximem mobilních dat je GPRS. Alespoň že je baterie s kapacitou 1 150 mAh stále uživatelsky vyměnitelná, a na jedno nabití má vydržet „týdny“. Telefon nabíjíte přes microUSB, podporuje Bluetooth, takže místo sluchátek do 3,5mm jacku se můžete spolehnout i na ryze bezdrátový poslech. A to platí i v případě FM rádia. Empétrojky si pak můžete uložit až na 32GB microSD kartu. Telefon se bude na trhu nabízet jako Dual SIM, a to v zelené, žluté a konzervativní černé.