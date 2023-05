Nokia XR21 oživuje auru nezničitelné 3310. Hliníkový telefon do terénu překvapí tříletou zárukou

Společnost HMD Global představila novinku odolné řady, Nokii XR21, která byla navržena do těch nejnáročnějších podmínek. Výrobce ji dokonce označuje jako „chytrý ekvivalent legendární Nokie 3310“. Tělo telefonu je vyrobeno ze 100% recyklovaného hliníku, odolnost displeje zajišťuje sklo Gorilla Glass Victus. Novinka se pyšni certificikací MIL-STD810H, což zaručuje, že telefon přežije pád z 1,8 metru na zem, ponoření do hloubky 1,5 metru až po dobu jedné hodiny či odolnost vůči stříkající vodě o teplotě 80°C a tlaku až 100 barů. A to je tlak, při kterém se trhají hasičské hadice...

Samozřejmostí jsou pak i „běžné“ certifikace IP68 a IP69K, díky nimž telefon zvládne i výkyvy teplot v rozsahu -20°C až 55°C. Zobrazování zajišťuje 6,49" IPS displej s rozlišením Full HD+, jasem 550 nitů a se 120Hz obnovovací frekvencí, který je možné díky zvýšené citlivosti ovládat i mokrýma rukama nebo přes rukavice. Podle tiskové zprávy bude mít telefon navíc jednoletou garanci výměny displeje za nový, přesné podmínky však zatím neznáme.



Nokia XR21 má tělo ze skla a záda z plastu. Čelní stranu kryje sklo Gorilla Glass Victus. Odolná novinka splňuje normy a standardy IP68, IP69K a MIL-STD810H

Telefon je osazen 4 800mAh baterií, která jej má udržet při životě celé dva dny. Výrobce garantuje, že i po 800 nabíjecích cyklech nepoklesne zbývající kapacita baterie pod 80 % původní hodnoty. Maximální doíjecí výkon přes kabel činí 33 Wattů.

Hlasité reproduktory a nadstandardní záruka

Hlavní snímač umístěný na plastových zádech má rozlišení 64 Mpx, asistuje mu ještě 8Mpx širokáč. Fotoaparát se může opřít o noční režimy, umělou inteligenci nebo o spojování fotografií z obou snímačů. Foťáky jsou chráněny sklem Gorilla Glass DX+. Selfie kamerka umístěna ve vycentrovaném průstřelu má rozlišení 16 Mpx Na těle telefonu najdeme boční čtečku otisků prstů, konektor USB-C, 3,5mm jack, slot pro dvě SIM karty i hlasité stereo reproduktory (96 dB).

Telefon pohání 5G čipset Snapdragon 695, na něhož navazuje 6GB RAM a 128GB interní úložiště. Nokia XR21 má od výrobce přislíbené čtyři roky měsíčních aktualizací a tři roky updatů operačního systému Android. Jenže jsou to prakticky jen dvě návazné generace, protože telefon po vybalení z krabičky poběží na Androidu 12. Update na již zcela běžnou „třináctku“ bereme jako samozřejmost, a k tomu dostanete dva roky dalších velkých updatů systému.

Nokia XR21 naváže na rok a půl starý XR20:

Novinka s logem Nokia se bude nabízet i v Česku, a to v černé a v zelené barevné variantě.Ke standardní dvouleté záruce si můžete připočít ještě jeden rok od výrobce navíc, koncovou cenu a přesnou dostupnost telefonu však zatím neznáme.