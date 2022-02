Nord CE 2 už není čistokrevný OnePlus, získává DNA od Oppo. Přesto má čím zaujmout

Oppo a OnePlus již pár měsíců spojují vývojové týmy, což způsobilo u OnePlus malou odmlku ve vydávání nových telefonů v Evropě. Nyní je zpět s novinkou Nord CE 2 5G, která se zaměřuje na klíčové funkce. Jak si ale ukážeme, nejde už o takový OnePlus, na který jsou fanoušci zvyklí.

Namísto velké inovace šel OnePlus tentokrát snadnou cestou. Už na první pohled jde totiž o rebrandované Oppo Reno 7 s totožnými rozměry, váhou i parametry. Telefon je plastový, přesto s velmi povedeným designem, který vás překvapí hlavně na zádech. Ta jsou totiž tak lesklá, že skvěle fungují jako zrcadlo. Tloušťka necelých 8 mm je pak velmi příjemná do ruky, přesto se do těla vešel 3,5 mm jack.



Telefon má záda lesklá jak zrcadlo. Připravte si tedy hadřík na utírání otisků prstů.

Hlavním lákadlem telefonu bude 6,43“ Fluid AMOLED displej s FullHD+ rozlišením a hlavně 90Hz obnovovací frekvencí pro plynulý obraz. Změny nastaly ale hlavně u procesoru. Narozdíl od předchůdce telefon přesedlal na čip od MediaTeku, konkrétně model Dimensity 900, který zajistí plynulý chod i 5G konektivitu. Procesor doplní 8 GB RAM a 128GB úložiště pro data.

Plynulý displej, bleskové dobíjení

Čím telefon ve střední třídě exceluje je rozhodně baterie a nabíjení. Jeho rozdělená baterie s celkovou kapacitou 4 500 mAh totiž podporuje rychlé 65W dobíjení, které telefon dobije za 32 minut. Technologii OnePlus WarpCharge jen výrobce nahradil za Oppo SuperVooc.

Telefon nabízí trojitý fotoaparát, kde nejvíce zaujme primární snímač s 64Mpx rozlišením a clonou f/1.79 pro lepší snímky za tmy. Chybět ale nebude ani 8Mpx ultraširokáč a 2Mpx makro kamerka. Nechybí samozřejmě podpora natáčení 4K videí, které díky vestavěnému editoru můžete rovnou i editovat. Pro selfie jak pak připravena 16Mpx čelní kamerka.

Telefon běží zatím na starším Androidu 11 a uživatelé se mohou těšit na populární nadstavbu OxygenOS. U ní ale zůstal stejný jen její název. Už na lehce upraveném vzhledu a chybějících funkcích, poznáte, že jde ve skutečnosti jen o přeskinované ColorOS od Oppo. Firmy však už pracují na společné nadstavbě, která na telefon časem dostane. Nord CE 2 má totiž slíbené 2 roky systémových a 3 roky bezpečnostních aktualizací.



OxygenOS 11 na OnePlus Nord CE 2 5G má velmi blízko ke ColorOS od Oppo.

Když to shrneme tak telefon nabízí dostatek výkonu, nadprůměrný fotoaparát, rychlé dobíjení, plynulý displej, 5G a spousta drobností - například to, že konečně pojme dvě nanoSIM i paměťovou kartu, což u OnePlus není příliš běžné. Pokud OnePlus Nord CE 2 odpustíte, že jde prakticky o rebrandovaný telefon od Oppo, za sympatických 9 299 Kč dostanete zřejmě více, než byste čekali. Do prodeje telefon přijde 10. března, přičemž předprodej startuje o týden dříve.