Normálně za peníze, dnes zadarmo nebo se slevou: Správce aplikací, bezdrátový flash disk nebo Worms

Dodržování pitného režimu je dennodenní výzva. Hydro Coach vám pomůže počítat, kolik je třeba vypít vody, sleduje, co pijete a upozorní, když vám hrozí dehydratace. Nabízí váš osobní deník, statistiky, widgety, seznam nápojů a to, jak moc který hydratuje a který naopak paradoxně vodu z vašeho těla odvádí. Najdete zde třeba i export dat do CSV.

Pokud už máte letošní leteckou dovolenou za sebou a nebyli jste s komfortem dopravy zrovna spokojeni, možná to zvládnete lépe. Snadno si to vyzkoušíte ve hře Jumbo Airport Story, ve které se stanete manažerem letiště. Budete ho budovat na zelené louce, takže musíte vytvořit jak zázemí pro cestující, tak samozřejmě přistávací plochy, hangáry atd.

This Is the Police

platforma : Android

: Android aktuální cena : 39 Kč

: 39 Kč původní cena: 189 Kč

Je to strategická hra zasazená do města spějícího k chaosu. Vezmete na sebe roli vytrvalého policejního náčelníka Jacka Boyda a ponoříte se do hlubin spletitých příběhů zločinu a intrik. Dospěje Jack do důchodu s pěknou hromadou bankovek, nebo skončí zcela zlomený či dokonce rovnou pod drnem? To už bude jen na vašich rozhodnutích.