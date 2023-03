Nositelná elektronika bude sledovat pohyb celého těla. Apple k tomu využije hodinky Watch a sluchátka AirPods

Na internet se dostaly náčrtky z patentů Applu, které americký gigant podal v letech 2021 a 2022. Týkají se sledování pohybu lidského těla, které může být využito různými fitness aplikacemi nebo třeba brýlemi pro virtuální či mixovanou realitu. Apple je si vědom, že v budoucnu možná budeme potřebovat znát všechny části lidského těla, které se právě pohybují, a americký gigant si pomůže jednoduše - všemi dalšími produkty s logem Apple.

Část potřebných dat dodá akcelerometr v iPhonu, který dokáže rozeznat třeba to, že jste s telefonem právě postavili, popř. to, že zrovna jedete v autě. V budoucnu by však další pohybová data měly díky inerciálním senzorům dodat i další produkty, např. hodinky Apple Watch či zcela bezdrátová sluchátka AirPods.



Podle zveřejněného patentu chce Apple Apple využít veškeré možnosti další zařízení ekosystému k tomu, aby mohl zrekonstruovat váš obraz v prostoru. A to využijí, jak fitness aplikace, tak brýle pro mixovanou realitu

Součástí prvního popisovaného patentu je právě sledování hlavy, které si pomáhá právě sluchátky se zabudovaným pohybovým čipem. Ta rozpoznají to, že sedíte, stojíte nebo se zrovna pohybujete. A podle toho upravit nastavení nebo třeba prostorový efekt při přehrávání hudby. Podobně mohou svá pohybová data v budoucnu dodat i nasazené hodinky Apple Watch.

Brýle zřejmě čeká odklad

Propojením všech zdrojů dat ze svých zařízení a nositelností má Apple získat dokonalou rekonstrukci pohybu těla nositele, který následně využijí třeba chystané brýle pro mixovanou realitu od Applu. Americký gigant je měl představit na letní konferenci WWDC, ovšem podle posledních informací jejich výrobu Apple odsouvá až na třetí čtvrtletí. Možná, že je na konferenci skutečně ukáže, ale spíše jen telegraficky v rámci sekce „One more thing“.

Na vině jsou údajně problémy výrobního a technického rázu. Brýle mají mít hodně kompromisů (tím největším je jejich hmotnost), a mnozí nevěří ani tomu, že je ekosystém brýlí se systémem xrOS dotažen do zdárného konce. A problémem bude i koncová cena, který by u některých verzí brýlí měla, po přepočtu, převyšovat částku 100 tisíc korun! Výše zmiňované patenty vypadají zajímavě, něco nám ale říká, že budou ještě pár let čekat v šuplíku...

Zdroj: Gizmodo, Mingchikuo