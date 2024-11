Nositelnosti se nabíjí z lidského těla. Mezi první funkční koncepty patří prsten, e-ink displej a teploměr

Nabíjení nositelností je věčné téma. Hodinky s otevřeným operačním systémem vydrží maximálně dva dny na jedno nabití, ty s uzavřenou podobou systému vydrží často i řádově déle. A pak tu máme ještě chytré prsteny nebo sluchátka, a všechna tato zařízení je třeba, dříve nebo později, nabít. Aktuální výzkumy ukazují, že nositelnosti v budoucnosti nebude třeba vůbec dobíjet, a to za předpokladu, že se spokojíme s tím, že se bude jednat o podstatně zjednodušená nebo o jednoúčelová měřící zařízení. Potřebnou energii si totiž vezmou z kůže nositele.



Prsten s joystickem, náušnice s diodami, snímač měřící teplotu pokožky nebo třeba E Ink displej – to vše jsou ukázková dema nositelných zařízení, která berou energii z lidského těla

Výzkumníci v rámci FIG (Future Interfaces Group) z americké Carnegie Mellon University na videu prezentují ukázku technologie Power-over-Skin. Ta dokáže využít přirozenou radiofrekvenční energii lidského těla (40 MHz), pomocí které pohání malá elektronická zařízení bez baterií. Ta pro své fungování potřebují jen kontakt s kůží jejich nositele. Jejich umístění může být prakticky kdekoliv na těle (max výstup 1,53 mW). Navrhovaná technologie umožní integraci i do stávajících zařízení, např. do XR brýlí, chytrých bot nebo do telefonů, a to i tehdy, když je máte v kapse. V tom případě ale není tolik efektivní, jako při přímém kontaktu zařízení a lidské kůže.

Snadnější cesta k jednodušším nositelnostem

Integraci do stávajících zařízení vidíme jen jako „nutnou povinnost“ k tomu, aby se o technologii začalo mluvit. Podle nás má technologie budoucnost zejména u drobných nositelností nebo různých snímačů a náplastí na tělo, které by jinak musely obsahovat baterii. A od toho by se mohl odrazit vývoj dalších úspornějších technologií. A kdo ví, třeba za pár let u hodinek či fitness náramku nebudeme potřebovat baterii vůbec, nebo se díky energie z lidského těla alespoň podstatně prodlouží jejich výdrž.

Ukázkové koncepty technologie Power-over-skin:

Zatím je to však běh na dlouhou trať, protože nabíjecí výkon není nijak vysoký. Na druhou stranu, ukázková dema už teď dokazují, že má technologie velký potenciál. Vznikl např. prsten s joystickem, který přes Bluetooth umí ovládat zařízení, k němuž je připojený. Náušnice získávají energii pro rozblikání integrovaných diod a snímač teploty přilepený na těle pravidelně zjišťuje a zasílá do okolí aktuální teplotu nositele. Energie byla dokonce dostatečná i na jednoduché překreslení E Ink displeje, který ukazuje intenzitu slunečního záření. Detaily výzkumu si můžete přečíst zde.

Zdroj: Figlab