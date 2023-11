Nothing Chats znamená první skutečné projení iMessage a Androidu. Tohle se Timu Cookovi nebude líbit

Nothing bude první značkou Androidů, která do svých telefonů dostane kompatibilitu se službou iMessage od Applu. Svět modrých bublin se s dosavadním světem zelených bublin propojí přes aplikaci Nothing Chats, která bude exkluzivně dostupná pro Nothing Phone (2), a v úvodní fázi se bude nabízet v podobě betaverze. Samotná aplikace nabídce i RCS, a bude mít ze startu vybrané funkce iMessage, např. potvrzení o přečtené, hlasové poznámky a sdílení multimédií v plném rozlišení. Další funkce dostane později.



Nothing Chats zamaskuje uživatele Androidů, takže v chatech nebudou mít zelené bubliny. Počítá se však i s podporou dalších funkcí iMessage. Ze začátku např. s detekcí psaní zprávy, potvrzením o doručení nebo s posíláním multimédií v plném rozlišení (Zdroj: Nothing)

Aplikace Nohitng Chats využívá architekturu od americké společnosti Sunbird, která svou aplikaci Sunbird Messenger kompatibilní s iMessage oznámila letos v březnu. Jenže, zatímco tato aplikace stále nabízí jen čekací listinu, u Nothingu se hnuly ledy podstatně rychleji. Možná proto, že si značka aplikaci naprogramovala sama, a od Sunbirdu využívá pouze back-end. Z tiskové zprávy Nothingu přitom nebylo příliš jasné, jak konkrétně bude tato komunikace zajištěna, ovšem společnost to velmi brzy dovysvětlila.

V aplikaci Nothing Chats bude nutné se přihlásit svým Apple ID účtem. Buď použijete stávající, nebo si vytvoříte úplně nový. Přihlašovací údaje budou uloženy v podobě tokenu v zašifrované databázi a přidruženy k jednomu z dostupných počítačů Mac Mini na počítačových farmách v USA nebo v Evropě (podle lokace uživatele). Přes Mac Mini se vytvoří šifrovaný „přenos“ pro zprávy iMessage odesílané prostřednictvím aplikace. Jakmile je přenos vytvořen, je podle Nothingu uzamčen, takže se k němu nemůže dostat nikdo jiný, ani vzdálené, ani lokálně na fyzickém serveru. Sunbird může přenos pouze smazat.

A to se děje po 14 dnech neaktivity uživatele, mezi smazané informace patří i e-mailová adresa, což je jediná položka, kterou si Sunbird ukládá na své servery. Nothing si tuto firmu zvolil proto, že šifrované zprávy nejsou nikde ukládány, a možná i proto, že se tato firma snaží získat certifikaci mezinárodně uznávaného standardu ISO 2700, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací.

Uživatelé sluchátek používají spíše iPhony

A proč vůbec tato aplikace vznikla? Prozradí vám to šéf Nothingu na níže umístěném videu. Ve zkratce se jedná o to, že většina uživatelů bezdrátových sluchátek značky používá iPhone, zatímco uživatelé smartphonů přecházejí z jiných značek Androidu, nikoliv z iPhonů. A podle mnohých zjištění za tím stojí právě nekompatibilita s aplikací iMessage, resp. aféra zelených a modrých bublin. Podle šéfa Nothingu se aplikací Nothing Chats zavedené pořádky na trhu smartphonů nijak nezmění, minimálně však tato aplikace změní „status quo“ a možná rozproudí diskuse u různých větších značek.

Aplikace Nothing Chats bude na Google Play dostupná 17. listopadu, a to výhradně pro Nothing Phone (2). Stáhnout si ji budeme moci i v Evropě, mimo to se bude ještě nabízet v USA a Kanadě. Klíčová otázka však zůstává – budete kvůli iMessage ochotni akceptovat, že se vaše přihlašovací údaje Apple ID použijí na počítačové farmě?

Představení aplikace Nothing Chats s podporou iMessage: