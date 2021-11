Nothing chystá pět nových produktů. Šušká se o powerbance, nástupci sluchátek či o prvním telefonu značky

Společnost Nothing, za kterou stojí spoluzakladatel firmy One Plus, Carl Pei, nedávno uvedla na trh sluchátka Ear 1. V současné době však připravuje dalších pět nových zařízení. Jejich existenci prozradil indický generální manažer firmy Manu Sharma v rozhovoru pro deník India Today. Většina z nich by se měla na trh dostat ještě do konce letošní roku, resp. v průběhu příští roku. Konkrétní sice nebyl, ovšem i tak už se v kuloárech objevují zajímavé spekulace.

První novinkou by měla být powerbanka Nothing Power 1, která by měla být oznámena ještě letos, příští rok se pak máme těšit na vůbec první smartphone této značky, který má být, vcelku neoriginálně, znám jako Nothing Phone 1. Třetím produktem by mohl být nástupce zcela bezdrátových sluchátek Ear 1. A teď už přecházíme do velké roviny spekulací, takže dalšími dvěma produkty by mohl být třeba chytrý reproduktor nebo hodinky. A když už bude existovat telefon, tak jistě není vyloučen ani případný tablet...

Telefony či tablety od firmy Nothing vlastně vypadají velmi nadějně, protože v rozhovoru zaznělo, že „Nothing spolupracuje s Qualcommem na mnoha zařízeních, které se na trh dostanou v příštím roce.“ Nothing navíc dna týdny zpátky potvrdil na Instagramu užší spolupráci s Qualcommem u sluchátkek, a telefony by byly logickým směrem, kudy by se mohla spolupráce dále ubírat. Pět novinek v v krátkodobém plánu může sice, ve srovnání s ostatními výrobci, vypadat až směšně, jenže Nothing má v oběhu zatím jen jeden produkt. Pět chystaných zařízení tak značí dost výraznou expanzi...

První produkt od Nothing - sluchátka Ear 1:

Via India Today