Nothing Ear (1) jsou průhledná sluchátka. Mají ANC i sympatickou cenu

Společnost Nothing, za kterou stojí spoluzakladatel společnosti OnePlus, Carl Pei, představila svá sluchátka Nothing Ear (1). Mají špuntovou konstrukci a velmi originální design. Mimo bílé náušníky jsou totiž zcela průhledná, takže uživatel vidí, jak vypadají jejich vnitřní části. Průhledná je dokonce i krabička, což je i praktické, jelikož hned vidíte, zda jste si do nich sluchátka uložili dobitá či nikoliv.

Sluchátka mají 11,6mm měniče pro živý zvukový přednes a pyšní se aktivním potlačením hluku. Dlouhým podržením bočního touchpadu lze přepnout do transparentního režimu, kdy slyšíte zvuky z okolí. Co se výdrže týče, Ear (1) slibují až 4,5 hodiny s aktivním ANC, přičemž s dohromady s krabičkou vydrží až 25 hodin v na jedno nabití. Bez ANC je výdrž poslechu 6 hodin respektive 34 hodin spolu s pouzdrem.

Užitečné je, že pouhých 10 minut v nabíječce jim dodá energii na více než hodinu poslechu. Nabíjet je přitom lze bezdrátově. I samotné pouzdro má hlasitý repráček, který pomůže s hledáním, když je náhodou někde založíte. Výhodou sluchátek samotných je pak základní voděodolnost IPX4. Nothing Ear (1) budou dostupná v Evropě za cenu 99 Euro (2 600 Kč). Dostupnost v České republice zatím neznáme.

Nothing Ear (1):