Nothing integruje do mobilů ChatGPT. Má i nová sluchátka v netradičním žlutém provedení

Londýnský startup Nothing dnes představil další nové přírůstky do portfolia zcela bezdrátových sluchátek. Nově představené modely Nothing Ear a Nothing Ear (a) navazují na předchozí generace sluchátek, přináší obměněný design pouzdra, vylepšenou podporu zvukových kodeků a také netradiční žlutou variantu. K tomu Nothing oznámil, že do svých zařízení včetně mobilních telefonů hodlá hlouběji integrovat umělou inteligenci ChatGPT.



Nothing Ear (vlevo) a Nothing Ear (a) na vizuálech výrobce

Nothing Ear: vylepšení známého modelu

Sluchátka Nothing Ear, která navazují na předchozí model Ear (2), opět zachovávají dnes už ikonický transparentní design a přinášejí zvukové vylepšení. To zahrnuje 11mm dynamické měniče vyrobené z prémiových materiálů a k tomu keramickou membránu, která má přinést bohatší zvuk a jasnější výšky. Dvoukomorová kontrukce u Ear (2) byla vylepšena o další průduchy, které zlepšují proudění vzduchu, čímž se dá dosáhnout například lepšího odstranění okolních ruchů při telefonování přes sluchátka.



Nothing Ear v bílé a černé barvě

Důležitou inovací je podpora nových kodeků. K tradičním SBC a AAC přibývají LHDC 5.0 a LDAC, které umožňují poslech ve vysokém zvukovém rozlišení. Konkrétně mohou sluchátka dosáhnout přenosové rychlosti až 1Mbps 24bitů/192 kHz s kodekem LHDC 5.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) a až 990 kbps a frekvence až 24 bitů/96 kHz s kodekem LDAC.

Ve výbavě neschází ani aktivní potlačení hluku (ANC) s chytrým řízením Smart Adaptive ANC, které upravuje intenzitu potlačení podle okolních podmínek. Výrobce uvádí, že při 45 dB nabízí sluchátka Ear téměř dvojnásobné potlačení hluku proti předchozím Ear (2). K dalšímu přizpůsobení zvuku slouží vestavěný pokročilý ekvalizér, který lze stejně jako další nastavení sluchátek ovládat z aplikace Nothing X na mobilu.

Ačkoli dobíjecí pouzdro ve formě ploché krabičky se čtvercovým půdorysem vypadá mezigeneračně stejně, nová sluchátka Ear mají přinést o čtvrtinu delší výdrž na baterii než jejich předchůdce. Po plném nabití nabíjecího pouzdra vydrží až 40,5 hodiny (včetně pouzdra) nebo 8,5 hodiny nepřetržitého poslechu (bez vkládání do pouzdra). Pouzdro sluchátek podporuje kabelové i bezdrátové nabíjení s výkonem 2,5 W. Deset minut rychlého nabíjení zajistí deset hodin poslechu s pouzdrem.

Samotná sluchátka jsou opět špuntového typu s krátkou, částečně transparentní nožkou, na které lze ovládat přehrávání hudby nebo telefonování. Základním gestem je stisk nožky dvěma prsty proti sobě. Samotná sluchátka i pouzdro jsou částečně odolné proti vodě a prachu podle stupně krytí IP54, resp. IP55, což znamená běžné postříkání nebo zmoknutí. Spárovat se dají s iPhony i telefony s Androidem, obsahují senzor nošení a podporují spárování se dvěma zařízeními (Dual Connection). Nothing Ear se budou prodávat v bílém a černém provedení za 3800 Kč.

Nothing Ear (a): žlutá je dobrá

Nižší model Nothing Ear (a) je v portfoliu úplnou novinkou, nenavazuje na žádný předchozí model. Jedná se o cenově dostupnější sluchátka s ANC, která se v mnohém podobají vyššímu modelu Ear, ale najdeme zde i pár odlišností. Předně je to jiný tvar pouzdra, které je plošší s obdélníkovou základnou. Asi nejnápadnějším rozdílem je třetí barevná varianta – jasně žlutá. Tuto barvu najdeme nejen na neprůhledných částech pouzdra, ale i na samotných mušlích sluchátek.



Nothing Ear (a) v bílé, černé a žluté barvě

Sluchátka obsahují 11mm dynamický měnič a dvoukomorovou konstrukci pro zvýraznění basů. Aktivní potlačení hluku ANC až na 45 dB je adaptivní a stejně účinné jako u vyššího modelu Ear. Sluchátka podporují zvukové kodeky SBC, AAC a LDAC. Baterie sluchátek Ear (a) s kapacitou 500 mAh nabíjecího pouzdra a kapacitou 46 mAh v každém sluchátku umožňuje přehrávat hudbu až 42,5 hodiny. Pro rychlé dodání energie stačí sluchátka dát na 10 minut nabíjet a poté vydrží až 10 hodin přehrávání hudby (s pouzdrem a vypnutým ANC). Sluchátka Nothing Ear (a) bude možné zakoupit ve třech barvách (žlutá, bílá, černá) za 2600 Kč.

Nothing chce svá zařízení více provázat s umělou inteligencí. V rámci své nadstavby Nothing OS u smartphonů Nothing Phone integruje do prostředí známý nástroj ChatGPT. Díky tomu bude možné ovládat hlasově telefon Nothing přímo ze sluchátek Nothing. Přímo do prostředí telefonu chce Nothing implementovat některé přímé vstupy pro ChatGPT, například sdílení snímků obrazovky nebo widgetů. „Integrací služby ChatGPT se sluchátky Nothing, včetně nových modelů Nothing Ear a Ear (a) s operačním systémem Nothing OS, jsme učinili první kroky k velké změně, a to jsme teprve na jejím začátku,“ řekl Carl Pei, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Nothing.