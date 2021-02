Nothing je nová firma zakladatele OnePlus. V létě má přijít s prvním produktem, nejspíš to budou sluchátka

Rukopis originálního marketingu OnePlus je dobře patrný u další nově vznikající firmy. Jmenuje se Nothing a stojí za ní jeden ze spoluzakladatelů značky OnePlus Carl Pei. Právě v období jeho působení používal čínský výrobce chytlavý slogan „zabiják vlajkových lodí“, prodával své telefony na pozvánky a dělal další v tehdejší době neobvyklé propagační akce.

Nyní už Pei v OnePlus nepůsobí a soustředí se na rozvoj nové značky. Co přesně bude Nothing tvořit/vyrábět/prodávat, není v tuto chvíli ještě zcela zřejmé, ale její podnikání se z technologických vod vzdalovat nebude. Pro agenturu Bloomberg uvedl Pei, že aktuálně vyvíjejí dvojici bezdrátových sluchátek a představí je letos v létě. Další produkty mají následovat později v tomto roce.

Firma Nothing je start-up sídlící v Londýně. Aktuálně zaměstnává 18 lidí, někteří jsou bývalí zaměstnanci Applu, OnePlus a dalších technologických firem. Finance do začátků poskytla matka Googlu, společnost Alphabet (konkrétně divize Google Ventures). Nothing se zaměří na vývoj ekosystému chytrých zařízení a propojené domácnosti. Zda se chystá vyrobit i vlastní smartphone, není v tuto chvíli známo.