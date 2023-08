Nothing má vlastní podznačku. CMF letos uvede na trh sluchátka a chytré hodinky

Carl Pei, šéf společnosti Nothing, učinil překvapivý tah. Představil podznačku CMF by Nothing, která bude navenek působit samostatně. Bude za ní stát pracovní tým Nothingu, který však bude v rámci interních pravidel nezávislý na vývoji mateřské firmy. Obě značky však budou klást do popředí stejný nadčasový design, takže má CMF mít v zásadě i stejné cíle jako mateřská firma. Tedy nabídnout zajímavé a dobře fungující produkty, které „mají smysl“.

Jenže, zatímco Nothing bude vyrábět „prémiová“ zařízení, CMF (první písmena slov „Color, Material, Finish“) má za úkol uvést na trh cenově dostupnější zařízení. A to je důležité zejména z pohledu aktuálního Nothing Phone (2), který oproti první generaci telefonu znatelně vylepšil výpočetní výkon, jenže startovní částka přes 17 tisíc korun může být pro spoustu potenciálních zájemců až příliš. Nothing je mladá značka, která se chce profilovat ve vyšší cenové hladině, takže by jejímu image mohla levná zařízení ublížit. Právě to je hlavní důvod, proč vznikl sub-brand CMF.



Toto budou hlavní rozdíly mezi produkty značek Nothing a CMF by Nothing

Už teď je jasné, že Nothing i CMF budou sdílet marketingové oddělení a samozřejmě i „know how“ firmy. První cenově dostupnější produkty značky bychom měli očekávat ještě v průběhu letošního roku, a to chytré hodinky a zcela bezdrátová sluchátka.

Předsavení smartphonu Nothing Phone (2):